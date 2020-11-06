燕雲台│45歲佘詩曼做少女勝過37歲唐嫣　為女演員擺脫中年危機？

內地大型古裝劇《燕雲台》播出至今一直爭議不斷，可以說第二女主角佘詩曼無論演技、性格、智慧等都遠遠超過女主角唐嫣。目前來講，她扮演的蕭家大小姐蕭胡輦是人設最討喜的一位，廣受網友讚賞。

阿佘的表現比唐嫣更搶fo。（微博@電視劇燕雲台）

近一兩年來，30+、40+女性的相關話題已成為熱話，隨著年紀的增長，大眾甚至部份女演員都覺得戲路越來越窄，接不到好的劇本，又或者要開始做媽媽角色，演少女幾乎是無可能，就連周迅當時《如懿傳》的少女扮相都被網友唾棄。然而，在《燕雲台》中，阿佘也是由少女時期做起，雖然角色已過花季，但起碼也是比真實年紀小了20幾歲的人物，而且她與劇中的「丈夫」譚凱以及「父親」劉奕君的年紀只分別差了3歲同5歲，不過看上去完全無違和感。

飾演阿佘父親蕭思溫的劉奕君只比她大了5歲。（微博@電視劇燕雲台）

再者，阿佘在面對權傾朝野、心狠手辣的譚凱時，演出了少女驚慌失措，聰慧但又欠缺驚艷的感覺，喊戲更是楚楚動人；在被譚凱求愛時，又能演繹出少女的嬌羞感。面對父親是女兒，面對姊妹是長姐，面對愛人是小女人，遭遇危機時，又能獨當一面，阿佘將每個身份的狀態拿捏得相當到位，雖然是三姊妹中年紀最大的一位，但卻是最能演出少女感的一人。

雖然也有部份觀眾詬病阿佘的法令紋以及造型有些顯老，但也不會太出戲，畢竟她精湛的演技，完美詮釋了少女角色。（微博@電視劇燕雲台）

對此，有網友大讚阿佘為女演員爭了一口氣，45歲仍然可以做少女角色。畢竟國內女演員的花期都很短，名氣不大的，在過了30歲之後，可能就會接一些媽媽輩的角色，甚至叫大過自己10幾歲的男演員作兒子。反觀阿佘由TVB花旦一路北上，成功打入內地市場，各個角色都塑造得入木三分，比起一些主角更加出彩，很是令人欣賞與羨慕。

阿佘同譚凱的感情線最受歡迎，婚後女方更是被男方寵上天。但到了竇驍同唐嫣這對CP，感覺就似是正劇秒變偶像劇。（微博@電視劇燕雲台）