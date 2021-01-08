試當真｜出鏡女仔個個女神級　「翻版子瑜」吸睛過袁澧林鄧月平？

撰文：葉詩
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YouTube頻道《試當真》近日訂閱數增長可謂破竹之勢，開設不足三個月已達近14萬訂閱者，每逢頻道出片都會掀起熱討，而「又唔叫」、「咁大件事冇人講」、「冇人講咪你講囉」等對白亦琅琅上口，日常與朋友之間的對話也經常會用到。《試當真》影片題材新穎，更不時會邀約一些女仔出鏡，包括：《哪裡只塞駿業里》有袁澧林（Angela）、《Channel需要女》有張蔓莎（Sabrina）、郭爾君（Alma）、鄧月平；除此之外，還有一些素人女仔：「翻版子瑜」Jeannie、「又pure又true」Jessica和最新登場的阿慈等，影片討論度之高連帶短暫出鏡的女仔們都人氣急速攀升，周四（7日）《試當真》上載一條名為《testing video_ (PLEAS DO NOT WATCH)》的」自肥」影片，內容只是Jessica按指示做動作，可是影片上載不足24小時已逾14萬觀看，成績驕人！
＊點擊圖輯睇喺《試當真》出鏡嘅女仔sssss有幾吸睛！
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