膠戰｜Edan棄男神形象做港版李光洙　被Jeffrey讚靚仔大感侮辱？

ViuTV王牌真人騷《全民造星III》風頭一時無兩、在萬眾矚目下落下帷幕，交由遊戲節目《膠戰》接棒，而主持陣容亦不容小覷，除了有MIRROR的全能擔當Edan（呂爵安），還有憑《調教你男友》成功彈起、俘虜一眾少女芳心的Jeffrey（魏浚笙），夥拍岑珈其、肥腸（徐浩昌）、阿正（黃正宜）、Hillary（劉沛蘅）不計形象，瞓身玩遊戲！ 雖然有些遊戲聽上去的確挺無聊，可是經過一眾主持的消化，以及六人之間的化學作用，讓觀眾下班回到家打開電視，輕鬆笑笑半小時就過去了，以周一（4日）播出的第11集為例，阿正自己玩「有拍錯冇放過」跌入14的魔之區間，令人不禁捧腹大笑！Edan與Jeffrey接受訪問時指希望《膠戰》以港版《Running Man》為目標進發，連人物角色都有幾分相像？ 撰文：葉詩 攝影：梁碧玲 Edan服裝：D-mop Jeffrey服裝：CELINE

（左起）阿正、Hillary、岑珈其、Jeffrey、 Edan、肥腸在節目中放得開，令觀眾都十分喜歡這個組合所產生的化學作用。

Edan渴望擺脫老鼠屎形象 向能力者進發！

Edan作為偶像組合MIRROR成員，卻一直都沒什麼偶像包袱，亦正正因為夠真而收獲一大票粉絲，不過在開拍《膠戰》前，他就想過擺脫在《MIRROR GO》的老鼠屎形象：「用《Running Man》來比喻的話應該是李光洙，經常出一些屎橋；我原本想來到《膠戰》會進化成能力者，玩遊戲很厲害很聰明，誰知道還是這樣！」Jeffrey大爆Edan在節目的落敗次數最多，Edan笑說其他主持也因此漸漸抗拒他：「開始的時候大家都會想跟我一組，覺得我的平均實力不錯，之後大家都說不要跟我一組，因為我真的很倒霉，會剋住跟我一組的人 ！」

Jeffrey大讚拍攝過程非常好玩，Edan亦表示：「原本不認識其他主持，但出乎意料地大家很夾，大家上班拍攝好像來玩樂那樣，他們都說沒有試過任何一份工作是不用做前期準備的，帶個人來就可以，超舒服、做自己！」（梁碧玲攝）

至於各人的角色擔當，二人異口同聲表示其實均沒有故意去設定，大多都是自然而然發生，隨各人愈來愈熟悉，相處亦愈來愈自然，Edan又大讚Jeffrey自帶效果，「中二病」的形象深入民心：「他有時候會突然很囂張！第一次見面的時候已經知道這個人癲，那時候玩狼人，他不知道遊戲規則根本亂來，已經知道這個人不按常理出牌！」Jeffrey又分析各人戰力，Hillary可媲美宋智孝，運氣很好經常都贏；而阿正是技巧型，那些偏門的遊戲她就會很厲害，記者認為像Gary是偶爾能力者；肥腸則是思考型，總是思考怎樣才會得到勝利；珈其就是長氣型：「我們都叫他做爺爺！」

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嫌遊戲懲罰太輕鬆 Edan：不如勁少少？

說起落敗的懲罰，Edan大概最有資格、也最有資歷發言，畢竟他是經驗最豐富之人，他說：「與《MIRROR GO》相比，《膠戰》的遊戲與懲罰都沒有那麼恐怖，我有一度曾經提出懲罰好像不夠厲害，懲罰不如勁少少？」Edan又一刀見血指出主因：「懲罰主要是看面子問題，可是剛好這六個人都沒什麼面子，所以大家都不怕！」這時記者忽然想起Edan在觀塘海濱扮猩猩一幕，他在隊友的指示下要用猩猩語讓一名姨姨幫他拍照，那一幕印象之深，令人再次想起也會心微笑，不過亦正正因為各人都放得開、不計形象去玩，才讓觀眾看得更開懷！

至於二人最為深刻的懲罰，他們思考了一會，Jeffrey坦言開始有點放不開，所以是影印自己樣子去派發那一次；Edan就表示身體之痛最深刻：「冰桶那一次要將兩隻腳浸在冰桶內還要吃光一杯冰，這真的是最痛苦的一次，限時一分鐘，吃不完再加一杯，冷到令人神經痛！」（梁碧玲攝）

以孖生兄弟自稱 二人互笠高帽

眾所周知Edan與Jeffrey都是不少少女心目中的男神，人氣更是不相伯仲，不過二人就絲毫沒有競爭之意，反而Friend過打Band以孖生兄弟自稱，Edan謙虛說：「怎可能跟Jeffrey爭？慶幸自己在MIRROR並不是靚仔定位，所以跟Jeffrey坐一起也不會去想，反正我一直都不是Sell靚仔。」Jeffrey亦持同樣說法互笠高帽：「知道跟Edan一起拍節目時已經心想大鑊，看照片已經覺得靚仔，真人更是靚仔100倍！」Edan直斥這番言論好假：「細佬呀你真少少啦！被Jeffrey讚靚仔是一種侮辱！」Jeffrey就啟動吟詩模式：「我經常情不自禁，在化妝間看到他都會覺得驚歎；靚仔再行搞笑路線就完美！」被Edan指是兜個圈讚自己。

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ViuTV的綜藝檔一向較優勝，單計2020年度，從《美女郊遊遊》、《調教你男友》到《全民造星III》均掀起熱烈討論，甚至迫使友台不惜轉陣迎戰，談起《膠戰》的過人之處，Edan說：「優勝之處可能是我們比較Young、比較有活力，沒有顧忌，年輕一代會比較喜歡無厘頭、膠膠哋，有Jeffrey在又殺晒女性觀眾！」的而且確，ViuTV綜藝節目的貼地比較合年輕人口味，甚至有不少觀眾表達節目只有30分鐘根本未夠喉，甚至為要被剪走的精華部份感可惜。這個主持陣容如此有火花，甚至有不少呼聲指意猶未盡，希望原班人馬拍第二季！

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