謝安琪麥浚龍關係緣起《羅生門》　3年前合作無間最後擘面收場？

麥浚龍(Juno)與謝安琪(Kay)近年「董折與浦銘心」的音樂企劃一直吸引大眾注目,除了因為音樂本質,還有背後的概念與故事同樣精緻,即使最終章合輯《the album and the end of it》售價達$649,比普遍紅館演唱會部份票價還高,依然有價有市,首批專輯即日售罄。 可是周三(6日)Kay承認已約滿離開Juno旗下的幻國文化娛樂;而Juno亦在個人IG寫下:「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事,還是與專業頂尖的合作好。」被外界指是語帶雙關。二人分開這一個決定看似突如其來,但記者翻看新聞其實一切皆是有跡可循?

謝安琪與麥浚龍的合作源於2015年的大熱歌曲《羅生門》,這首歌曲橫掃叱吒頒獎禮及新城勁爆頒獎禮,令二人關係更上一層樓之餘,更為再度合作埋下伏線。

第一章:合作

2016年4月,謝安琪在釋出《山林道》後於演唱會宣布無限期暫別樂壇、2017年3月誕下女兒張靖後後更是一直深居簡出;不過年末在女兒契爺Juno的盛情邀請下,Kay終應允復出,有指加盟費更高達八位數字。

第二章:董折與浦銘心

「董折與浦銘心」除了是一個橫跨三年的音樂企劃,更融合了電影和小說元素,透過MV和文案說故事。故事的開端發生在1986年切爾諾貝爾核爆的那一個晚上,年僅17歲董折與浦銘心相遇,並有Juno的《勇悍.17》及Kay的《我們的基因》見證。故事紀錄了二人由初相識的甜蜜到步向離婚的過程,也紀錄了及後各自的感情狀態,包括:《寂寞就如》的董折遇上接線生寒玲(韋羅莎飾)(《黑盒》)、女警戴慈欣(林嘉欣飾)(《字典與聖經》),《其實寂寞》的浦銘心也遇上了第二春藍定凌(古天樂飾)(《(一個男人) 一個女人 和浴室》)。

若然《the album part one》寫下故事主線,那麼《the album and the rest of it…》就更多的紀錄了角色的內心想法和感受,亦填補了一些感情空白,《the album and the end of it》則書寫董折步入中年重遇浦銘心,最後決定飛往切爾諾貝爾為二人故事寫下句號。

浦銘心的歌

在「董折與浦銘心」的音樂企劃中,謝安琪飾演的「浦銘心」以倒序方式派歌,Juno飾演的的「董折」則為順序。2018年Kay的派台歌《人妻的偽術》、《一個女人和浴室》均為冠軍歌,更為Kay奪得叱咤樂壇女歌手金獎;而在2019年Kay更是承勢而上,釋出六首派台歌:《其實寂寞》、《廢話》、《偷情的禮儀》、《773312》、《我們的基因》、《我在陽台上看你》,除了延續好成績,憑《the album》衛冕「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,更在十大中文金曲頒獎禮中蟬聯「最優秀流行女歌手大獎」。

第三章:不和

「董浦戀」一直為聽眾所津津樂道,除了劇情發展吸引目光,歌曲的質素更是引人入勝,可是自去年起,已經屢傳二人因工作問題鬧得不愉快,惹網民議論紛紛。首先是Kay在唱片公司未知情之下,率先在網上演唱會清唱未正式發行新歌《三生一吻》,打亂了整個發行部署,甚至引發盜版問題,惹Juno不滿,更有網民發現Kay曾短暫Unfollow Juno的IG,令不和傳聞愈演愈烈。

然後Kay又被指擔任修身代言人卻沒有使用修身產品,甚至找來健身教練操肌,因未達廣告商要求而多次推遲廣告拍攝,使合作破裂收場,令公司損失7位數字代言收入之餘,更連累廣告方Marketing Team被炒!Kay發言人及後承認與纖體廣告的合作中止:「疫情及種種原因,在雙方有共識下停止合作。」雖然二人及後受訪時堅稱否認「不和說」Kay說:「我覺得冇不和,唔知啲人點諗。」但外界似乎仍認為二人是面和心不和。

隨着《the album and the end of it》售罄,董折與浦銘心的故事亦隨之落下帷幕,謝安琪亦宣告離開麥浚龍旗下的幻國文化娛樂,到底是「和平分手」還是另有內情,相信這只有當事人最清楚。

