燕雲台︱烏骨里懶理家人反對誓嫁喜隱　盧杉原來是鄭爽大學同學

內地古裝劇《燕雲台》在無綫（TVB）翡翠台熱播中，雖然大家的焦點都集中在妹妹蕭燕燕（唐嫣飾）同大姐蕭胡輦（佘詩曼飾）的身上，但二姐蕭烏骨里（盧杉飾）其實亦值得關注。盧杉在劇中是一位愛美的千金小姐，古裝扮相相當漂亮，其實時裝的她顏值亦相當出眾，一對修長美腿在圈中出了名，更被指神似圈中另一位女神！

《燕雲台》主要講蕭家三姐妹的故事。（盧杉微博圖片）

有留意《燕雲台》的觀眾都知道，蕭烏骨里是一位個性天真只愛打扮的千金小姐，對飾物相當重視的她往往將自己打扮得花枝招展，扮相甚討人喜歡。而隨着劇集的發展，她就戀上耶律喜隱（季晨飾），更不顧家人的反對誓死嫁給對方，掀起一連串爭鬥的局面。

蕭烏骨里不顧家人反對嫁給耶律喜隱。（盧杉微博圖片）

現年31歲的盧杉詮釋蕭烏骨里這個角色相當適合，事關她長相精緻，身上散發着古典氣息，非常適合古裝扮相，而且演技又精湛，完全不輸佘詩曼同唐嫣。畢業於北京電影學院的她，一畢業就已經獲擔任電影《哈瑯署火》的女主角，雖然電影沒有令她大紅大紫，不過就獲得了第四屆英國萬象國際華語電影節特別表演獎，絕好的演技因而令她收穫不少機會，繼而在電視圈同電影圈都有好多演出。

盧杉自2012年起到目前為止一共拍攝了13部作品，當中不少都是出演女主角，還被譽為是男神收割機，同多位人氣男星合作，包括《瑯琊榜》的王凱、《夏有喬木，雅望天堂》的吳亦凡等，無論任何題材的故事，她都能夠完美把握。

盧杉有古典氣息。（盧杉微博圖片）

而不講不知原來她同景甜、鄭爽是同班同學，從網上曝光她們當年的學生相看，盧杉當年的顏值已經好高，留着一頭長髮的她有些少嬰兒肥，站在鄭爽旁邊靦腆地笑，整體外形加上氣質完全勝過鄭爽。而再看今時今日的她，脫去了稚氣感，多了一份成熟女人味而已，根本就是天然系美女。

盧杉從前顏值已經好高。（微博圖片）

另外，盧杉的長相亦被指同女星張靜初相似，特別是一雙漂亮的眼睛，而且二人同屬有古典氣質，給人一種清純乾淨的感覺，實在難令人分得清楚。令到不少網友都懷疑人生，直指她們根本就是同一個人。可能唯一不同的就是盧杉擁有一雙大長腿，身高有169CM的她穿衣打扮非常好看，時常出席活動都大曬一雙又長又筆直的美腿，幾乎各種造型都難不倒她，相反張靜初只有165CM而已，但無論如何都好二人都是大美女。

盧杉的﹑張靜初傻傻分不清。（盧杉微博圖片﹑張靜初微博圖片）