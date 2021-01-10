GOT7爆全員不續約　今天金唱片頒獎禮或變最後行程？

日前有Jackson王嘉爾在內的組合GOT7傳出解散危機，指成員有謙將簽約Jay Park成立的AOMG，但組合所屬公司JYP娛樂則表示仍在討論中。今天（10日）韓國傳媒再爆料GOT7全員不續約，稍後的2021金唱片頒獎禮或變最後行程。

根據韓國傳媒今天的報道指，GOT7將全員不續約，並決定走向自的路。報道講到GOT7中有1至2位成員有續約意向，但因無法滿足「一定要繼續團體活動」的條件，因而與公司出現分歧，即使7位成員感情深厚也要分開。GOT7今天下午將出席2021金唱片頒獎禮，由於再過6天就是組合的7周年，因此猜測今天或會成為GOT7團體的最後行程。

暫時JYP娛樂表示有關GOT7續約問題，將在整理好立場後再有公布。

GOT7爆全員不續約後，JB和BamBam等人在IG上傳同一合照。（IG/@jaybnow.hr）

對於7位成員未來的發展，外界消息指珍榮將走演員路，並加入BH娛樂旗成為李炳憲師弟；Jackson則兼顧內地和韓國活動，繼續個人品牌TEAM WANG的全球發展；有謙將如報道所講，簽約AOMG專心鑽研HipHop及舞蹈；榮宰和JB則分別收到SUBLINE ARTIST AGENCY和國際唱片公司邀請，集中在Solo活動上；泰國成員BamBam將泰韓兩邊走；Mark將預料返回美國，開設個人YouTube頻道並開展Solo活動。

Jackson預計繼續兼顧內地和韓國活動。（IG/@jacksonwang852g7）