王嘉爾Jackson@GOT7《KBS歌謠祭》特別舞台　Rap歌詞反駁夜店緋聞

Jessi於18日在《KBS歌謠盛典》帶來席捲南韓的《NUNU NANA》表演,王嘉爾中間驚喜現身並帶來一段親自填詞的RAP(點擊放大瀏覽)👇👇👇

事後更將全部歌詞寫在Instagram,可以看見有一段說道:「拍到我在夜店,編成一部電影巨作,是啊我會玩,但我工作更認真,我23歲當上CEO,我野心勃勃,我不喜歡睡覺,太多人誇我(反諷酸民言語),我都要聽不見了~YA~」

【相關圖輯】王嘉爾Jackson@GOT7疑夜店拖網紅 新女Iris曝光迅速登熱搜冠軍(點擊放大瀏覽)👇👇👇

更多網紅Iris照片:

事實上,王嘉爾11月被爆出在夜店親密牽著Iris的手,但當天其實是他自創品牌TEAM WANG的AFTER PARTY,完整影片曝光後,可以看見他先向遠方的朋友打招呼,似乎想帶著Iris一起去但因為人太多,才會牽起手引領,但在真相曝光前卻被大做文章成「夜店把妹」、「愛玩的夜店咖」等等話題。

王嘉爾IG全文:

It took me 5 mins cooking up the verse

like Bobby Flay and damn it got me breathing like uh uh uh

Tryna catch a little vibe with 'queen Jessi

Quit playing

You know you can never deny nah nah

Catch me in a club

edit film a movie about it

Yeh I play hard

I work even harder

CEO at 23 Ambition hates sleep

Recognition too loud

I can barely hear ya