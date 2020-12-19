王嘉爾Jackson@GOT7《KBS歌謠祭》特別舞台　Rap歌詞反駁夜店緋聞

藝人王嘉爾（Jackson）以韓團GOT7出道，熱愛音樂和表演更開創TEAM WANG拓展事業，人紅是非多，11月被爆在夜店親密牽網紅Iris，但其實只是自創品牌的AFTER PARTY且只是照顧對方。對此，他在18日與Jessi合作的舞台上嗆辣回應。

Jessi於18日在《KBS歌謠盛典》帶來席捲南韓的《NUNU NANA》表演，王嘉爾中間驚喜現身並帶來一段親自填詞的RAP（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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事後更將全部歌詞寫在Instagram，可以看見有一段說道：「拍到我在夜店，編成一部電影巨作，是啊我會玩，但我工作更認真，我23歲當上CEO，我野心勃勃，我不喜歡睡覺，太多人誇我（反諷酸民言語），我都要聽不見了～YA～」

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更多網紅Iris照片：

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事實上，王嘉爾11月被爆出在夜店親密牽著Iris的手，但當天其實是他自創品牌TEAM WANG的AFTER PARTY，完整影片曝光後，可以看見他先向遠方的朋友打招呼，似乎想帶著Iris一起去但因為人太多，才會牽起手引領，但在真相曝光前卻被大做文章成「夜店把妹」、「愛玩的夜店咖」等等話題。

王嘉爾IG全文：

It took me 5 mins cooking up the verse like Bobby Flay and damn it got me breathing like uh uh uh Tryna catch a little vibe with 'queen Jessi Quit playing You know you can never deny nah nah Catch me in a club edit film a movie about it Yeh I play hard I work even harder CEO at 23 Ambition hates sleep Recognition too loud I can barely hear ya

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】