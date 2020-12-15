迪麗熱巴自認唔係靚女　公開4種理想型長相

內地人氣女星迪麗熱巴顏值相當高，擁有深邃五官以及高䠷身材，絕美的外貌令她俘虜了千萬人的心。不過她卻不覺得自己是一位大美女，近日接受內地媒體訪問時表明自己只是一位普通的新疆女孩，反而會羨慕其他女生的美貌，掀起不少網友熱烈討論。

迪麗熱巴的美貌早已家喻戶曉。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

迪麗熱巴的美貌早已家喻戶曉，甚至每每在一些票選美女排行榜中，她都榜上有名。就好似今年外國媒體Starmometer舉辦的「全球百大最美女性」中，迪麗熱巴力壓氣質女星劉亦菲（第77名）排名第23名，成為中國第一美女。

迪麗熱巴撼贏劉亦菲，成為今年中國第一美女。（迪麗熱巴工作室微博圖片﹑劉亦菲微博圖片）

美貌受到大家認同，但迪麗熱巴卻不覺得自己是一位大美人，近日她接受內地媒體訪問時透露，從小就只覺得自己只是一位普通的新疆女孩，亦不會覺得自己好漂亮，反而會去羨慕其他女生。還不介意公開自己想要的長相特點，她表示想要嘴唇厚一點，笑起來的時候臉頰旁有兩個梨渦，而且眼睛要比較單眼皮一些，還要歐洲女孩的小翹鼻。不少網友聽到她這番說話後評價兩極，有人認為美女通常都是對自己要求比較高，而且新疆出美女對她來講可能真的好普通，只是她太謙虛而已。另一邊廂則有人覺得迪麗熱巴似在炫耀，但無論如何都好外貌這回事都是見仁見智的。

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迪麗熱巴身材非常好。（迪麗熱巴工作室微博圖片）