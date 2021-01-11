萬千星輝任噏亂評｜王浩信奪視帝一人最失落　白彪有獎暗藏改革？

《萬千星輝頒獎典禮2020》完滿結束，賽果尚算正路，至少不會噓聲一片，但也有些結果見到有會一點驚訝，不是奪獎的人實力不夠，而是想不到TVB會頒獎給他們。視帝由王浩信奪得，實至名歸，雖然大家都將焦點放在他與老婆陳自瑤的互動，但其實這個獎項當中也有失意的人！

恭喜晒各位得獎者。（陳順禎攝）

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會令人吃驚的結果，可能是兩個配角—賴慰玲和白彪，賴慰玲由一出道已被人標榜為實力派，不過多年來一直與獎項無緣，雖然貴為無綫的「親生女」，但在組織家庭後產量減少，更容易令人忽略她的存在，今年攞獎絕對是一個先兆，她將全面復工，而無綫亦樂於繼續捧起這個實力派。

白彪叔實力無可置疑，攞獎當然也是值得，雖然一班觀眾將大熱位置放在一班中生代身上，例如謝東閔、朱敏瀚，甚至是不少人想他攞獎的徐榮，但一眾綠葉其實也是不可忽略的一群，過往無綫在獎項上對綠葉們不太重視，甚至可能會令他們心灰離巢，將這批人重新放回頒獎台上，絕對是一個關鍵決定。不過講開又講，白彪叔得獎感言有點長，不停被人「打圈圈」，但到下一段由黎耀祥、蕭正楠兩個訪問「最佳節目主持」候選者也用了勁長時間，而且有點尷尬，不如畀白彪叔講多陣仲好！

到講「最受歡迎短篇劇集」這個獎，其實這個獎突然加插的意義有點難猜測，因為大家都知，一定是頒給《香港愛情故事》，當然，這部劇是值得有獎的，就算是《最佳劇集》也不意外。除了這部劇，就是有《非凡三俠》，但聲勢明顯不夠前者，所以今次無綫是為了兩套劇所以創一個獎？還是純粹為《香港愛情故事》做一個獎？因為這部劇的確有不少討論聲音，而且當時挾住打《全民造星III》的勢頭出場，攞個獎會威風啲？不過，如果無綫將來想大力推12集短劇模式，也未嘗不是一件好事。

呢個獎係有啲離奇。（葉志明攝）

蔡思貝奪視后，也只有一點兒驚訝，當然賽前也預測她是五強分子，攞獎絕不是大爆冷，但她先要打敗幾個對手。賽前知道李施嬅缺席，視后爭奪少了一個大熱人馬，剩餘的只剩下高海寧、張曦雯，兩人是呼聲較大，前者人氣今年急升，今年連播幾套劇，後者無綫新寵兒。蔡思貝今次搶灘成功，在同輩當中率先奪得視后，也是實力的肯定，最緊要是打敗幾個隨時是未來的對手，成功感更大！

王浩信第二次奪得視帝，也是憑《踩過界》，盲俠一角的確是帶他上了一個新領域，在第一輯接到這個角色，是他的獎品，到第二輯，就是一個挑戰，如果跟第一輯一樣，便是沒有進步，但浩信明顯在第二輯昇華了演技，感情更加細膩，激動時更有氣場，落淚時也更加痛心！今次攞獎，只可以講是實至名歸，雖然大家都將焦點放了在他與老婆陳自瑤的互動上，但「雙料視帝」絕不易產生，不應被花邊抹殺了努力。

不過，王浩信奪視帝，可能有個人心裡就不是味兒，那人便是馬國明。馬明今年憑《使徒行者3》演奸角爭取冧莊，不少人讚他演奸做得好，可惜臨門衰一腳，但令他最失落的可能並不是視帝的獎項，而是女朋友湯洛雯說過：「希望他拎獎。如果他攞視帝，我求婚！」可能馬明要等多年喇！

大家都想快啲見到佢兩個拉埋天窗。(roxannetong@IG)

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