數據分析《全明星運動會》10位性感美女　電競女神阿樂三甲不入？

台灣的《全明星運動會》演唱會剛結束，在節目中看到許多藝人不一樣的一面，讓不少網友都不禁被圈粉。尤其是節目中的紅一點女孩們，她們的努力與拚勁，看了都覺得很有魅力呢！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在網路上最受網友討論的《全明星運動會》節目的女性參與者，有教練、選手、經理與播報員喔，大家一起來看一下吧！

十、王宣（藍隊選手）

有台灣輔仁大學校花之稱的王宣，加入《全明星運動會》後讓更多電視機前的觀眾們對她有了更多的認識。在節目中常因表現不夠突出被笑稱為「廢棒」的她，努力用工作以外的時間練習，用力證明自己並超越自己。她在擲鐵餅項目中成為黑馬，擲出15米12的好成績。而遇到拿手項目排球時，也將實力發揮的淋漓盡致，網友們都不禁稱讚「王宣排球是女生中最好的」、「王宣進步好多」。

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九、粿粿（紅隊經理）

高人氣女神粿粿在中華職棒中信兄弟擔任啦啦隊受到不少球迷的認識，活潑又陽光的形象在紅隊中擔任能量補給的角色。

身為球隊經理，除了會幫忙紀錄比賽成績外，細心的她平常不管是練習還是比賽時都總是會關心大家的需要，並即時提供協助，可愛的笑容更是暖心糖，甜進了選手與觀眾的心裡。

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八、孟潔（藍隊經理）

孟潔除了是中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員，還是浪LIVE的主播，不管你是從什麼時期開始認識她，相信你會被空靈系的她吸引。在《全明星運動會》中擔任球隊經理的角色，除了在現場不時會幫忙加油打氣，私下也常常會在IG上PO出藍隊的照片幫忙應援。

去年底，孟潔更推出了出道以來最大尺度的寫真集「孟幻旅程」，讓大家能夠從裡面看到更多不一樣面貌的她，喜歡孟潔的大家快買起來吧！

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七、Kimi（藍隊選手）

身為台灣女子團體IVI隊長的Kimi以選秀節目《超強17練習生》出道，在2017年還發行過迷你專輯，而這次加入《全明星運動會》讓許多粉絲都非常期待她更不一樣的表現。而Kimi也曾經表示她因為個性不太會社交的關係，其實在運動會中都非常緊張，但幸好在藍隊中大家都非常互相照顧，讓她很安心。

而在最新一集中 KIMI 10秒內投進了三個三分球，成為當天投籃個人分數最高的一位，被封為「3分線女神」也讓台灣PTT鄉民們馬上刷一波，許多網友都留言「最後的空心三分球真的超帥」、「Kimi投出代表作」、「太誇張，女生連進三顆很強」。

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六、芳芸（紅隊選手）

台灣女子團體IVI的成員芳芸同樣以選秀節目《超強17練習生》出道，她個性正好與KIMI相反，在比起舞台她在運動場上完全不會緊張，熱愛運動的她不管是跑步還是羽球都難不倒她，還被稱為「羽球女殺手」，還有網友笑稱「目前無解的是芳芸跑步」。

而因為在《全明星運動會》的表現，受到更多的觀眾注意，還有網友上PTT的八卦版中Po出自己因為看到芳芸在節目中的表現而被圈粉：「一直到在射箭那一集開始有點被她圈粉，她專注的神情真的好美又好帥」。

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五、蔡尚樺（賽事播報）

大家還記得去年她在第55屆台灣金鐘獎益智及實境節目主持人獎領獎時的可愛表情嗎？相信很多人都從《全民星攻略》中認識她，這次蔡尚樺在《全明星運動會》中與徐展元搭檔擔任賽事即時轉播與採訪。

而首次負責播報體育賽事的她也從中學到許多經驗，因不少網友認為她播報時不夠中立，她也即時作出調整，讓許多網友都因此對她改觀。

+ 6 + 6 + 6

四、阿樂（紅隊選手）

許多人都從Twitch和麥卡貝節目《琳來瘋》中認識阿樂。擁有一雙會笑的眼睛和魔鬼般的身材吸引不少忠實粉絲，熱愛音樂的她在去年也曾舉辦「樂來樂愛你」音樂會，不少粉絲都去共襄盛舉。

在《全明星運動會》中，阿樂最令人印象深刻的就是在躲避球項目中連續的殺球，為節目製造了一波高潮，讓網友興奮高喊：「阿樂每次拿到球真的會變一個人，眼神瞬間變很殺，從可愛變超帥」、「阿樂你好帥，躲避球猛猛的」。

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三、錢薇娟（藍隊領隊）

成為台灣女籃傳奇的錢薇娟自小熱愛籃球，從14歲就開始加入國泰女子籃球隊，15歲更成為亞青盃台灣女籃國手，也參加過許多比賽，在2009年後也開始成為教練的生涯。

錢姊這次加入《全明星運動會》藍隊領隊不僅帶領隊員拿下好成績，也和大家打成一片，培養出革命情感。最近籃隊副隊長夏和熙在IG還PO出錢薇娟邊運球邊跳舞的畫面，非常歡樂。

+ 4 + 4 + 4

二、梁凱莉（藍隊選手）

從《國光》女神出道的凱莉是外景節目的常客，總是認真又拚盡全力的她，慢慢的用實力證明自己，讓觀眾一改對她的印象，再也不是那個節目開始時的愛哭凱莉，而是對自己要求高又用心的凱莉，甚至還有網友說「凱莉現在明顯比之前有自信了」。

而她在飛靶的項目中更是唯一有得分的女生，就連不熟悉的射箭，她都不斷自我練習直到可以上場的狀態，敬業的精神非常讓人佩服。

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一、郭芝吟（紅隊選手）

郭芝吟在《聲林之王2》中出道，在去年更為選秀節目《菱格世代DD52》創作出多首好聽的歌曲。身為原住民的她運動細胞非常好，正好就被《全明星運動會》的製作單位邀請加入固定班底。

魅力滿分的吱吱，可說是紅隊出場率最高的選手，運動項目幾乎是全能，技巧跟精采程度都讓觀眾印象深刻，連網友都說：「我内心的MVP，就是吱吱。唯一，沒有之一。標槍跟跳遠靠的都是她，一開始就大幅度拉開。」

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