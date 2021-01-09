《想見你》男星施柏宇黑畫面告別文惹粉絲大驚　經紀公司回應闢謠

24歲台灣男星施柏宇去年因演出大熱劇《想見你》中的「莫俊傑」一角爆紅，近來人氣旺、戲約不斷，最近他在內地拍攝愛奇藝新戲《循環初戀》，8日他卻突然放上一張黑色圖，並寫下「再見了，別再流淚，「告別」的圖文意涵，讓粉絲看了大驚，還有粉絲被嚇到大哭，頻問「怎麼了？不要嚇人啊！」之後經紀公司也回應，施柏宇因在零下15度環境中趕拍戲殺青，天寒地凍又要與角色說再見，才會心情低落。

施柏宇近期在大連拍攝新戲，拍戲之餘也會趁空在社群網站上分享生活點滴、分享心情，但隨著戲即將殺青，他的發文愈來愈灰色，前幾天陸續寫著「人終究是孤獨的，懂得學會跟自己相處」，搭配一張天花板照，格外顯得人在異鄉的寂寞，日前他上傳幾張在大雪中的照片，僅寫下「阿拉斯加海灣」，看不出有何異樣，直到突發黑畫面，嚇壞一大票粉絲，緊張關心：「還好嗎？沒事吧」

施柏宇的IG換黑畫面，並發文「再見了，別再流淚」，粉絲被嚇到大哭。（IG@patrick8589截圖）

事實上，施柏宇自我要求高，之前拍《想見你》時，因面對柯佳嬿、許光漢的強大壓力，數度把自己關在衣櫃裡搞自閉，最近他在大連拍攝《循環初戀》，類似狀況再來一次，粉絲還被嚇到大哭，心急施柏宇究竟發生什麼事，經紀公司則回應，施柏宇因在氣溫零下15度、體感溫度零下20度的環境中拍戲，一方面劇組希望趕在過年前殺青，因此行程緊湊，一方面他因要返台過年，也將與角色說再見了，心情上很不捨，加上天氣影響，才會有如此心情沮喪、錯綜複雜的情緒。

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