《三十而已》《隱秘而偉大》《安家》⋯回顧2020年8部至貼地陸劇

撰文： 影視獨舌 最後更新日期： 2021-01-23 14:28

2020年，國產電視劇與網劇繼續在時而平行時而交叉的道路上狂奔。除了因上星失敗、逼不得已選擇轉網的部分作品，專供網絡的劇集和主打衛視的電視劇，從篇幅、類型到風格上，都進一步分化。

如果說，短劇集、類型細分、劇場模式是2020網劇創作的關鍵詞的話，那麼2020電視劇的創作趨勢大致也有三條：向平民美學的傳統電視劇回歸，現實主義與社會情緒的融合變奏，以及長篇幅電視劇「去水化」愈發明顯。

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與今年的網劇相比，國產電視劇的「成績」顯得併不突出。一方面，網絡話語權被年輕觀眾牢牢握緊，電視觀眾發聲的渠道進一步被堵塞了。另一方面，電視劇面向的是廣大觀眾，很難實現所謂的類型細分，也就沒辦法完成在小圈子內自娛自樂。

但這並不代表國產電視劇的全面失守。在傳統強項題材中，仍然有不少表現突出的排頭兵。故此，我們以藝術水準為標尺，綜合考量熱度、口碑及題材難度，選出了8部代表電視劇，以期從作品層面勾勒2020的電視劇業態。

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為公平起見，本文遵循以下幾條原則：

1. 只選入在電視台首播的華語劇集。二輪上星的網絡首播劇口碑再高，也歸屬為網劇一類，不納入年選範疇。當然，同期播出、網播更快的也算電視劇。 2. 只要表現足夠好，同類型的劇集要精也要多。絕不錯過任何一部好劇。評選雖說只是一家之言，但也要憑良心辦事。 3. 文藝本位。題材逼仄，把關趨緊，輿情干擾，創作處在困難的時期。所以，文藝標尺佔絕對主導地位。 4. 12月31日前播出一半以上篇幅的劇集，視為本年度作品。 5. 台劇、港劇等華語劇，確有幾部品質不錯。但相比起去年，聲量總歸是小了些。最為觀眾熟知的《嘆息橋》，也被歸屬到網劇之中。暫不統計。

《安家》與《以家人之名》同樣反映原生家庭為人帶來的影響、《三十而已》則描寫性別與年齡在現實中的焦慮！ 按圖即睇去年8套最寫實內地劇▼

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2020年8部最寫實內地劇︰ 1. 《安家》 2. 《三叉戟》 3. 《三十而已》 4. 《以家人之名》 5. 《平凡的榮耀》 6. 《裝台》 7. 《隱秘而偉大》 8. 《大江大河2》

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