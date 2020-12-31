《三十而已》《傳聞中的陳芊芊》…從2020八位陸劇女主角學會的事

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

2020年的影視行業，是女性力量崛起的一年。 回顧這一年，曾經火熱的「大女主」已然式微。隨著國劇內容的革新，產生許多更加立體、真實、多元化的女性角色。

女性主義成為不可忽視的社會議題，影視作品也是其中的重要部分。隨著人們思想的進步，呼籲打破女性刻板印象的聲量越來越高，國劇中的女性也跳脫出家長裡短、鬥氣爭寵、無辜柔弱等等的窠臼。 今年的國劇，對真實女性的體察再深了一些，女性形像也愈加豐滿了一些。 今天，我們就來聊一聊2020國劇中，那些「不一樣的她」。

做女人極難？今年《安家》、《以家人之名》、《傳聞中的陳芊芊》等8套焦點陸劇女主角，面對困境依然活出真我，人物塑造貼地立體，成功勾起觀眾共鳴！按圖即睇▼

+53
+53
+53

2020陸劇8位女主角：

1.　《安家》　房似錦　孫儷飾

2.　《傳聞中的陳芊芊》　趙露思飾

3.　《清平樂》　曹丹姝　江疏影飾

4.　《三十而已》　顧佳　童瑤飾

5.　《以家人之名》　李尖尖　譚松韻飾

6.　《摩天大樓》　鍾美寶　Angelababy飾

7.　《平凡的榮耀》　蘭芊翊　喬欣飾

8.　《隱秘而偉大》　沈青禾　金晨飾

【相關圖輯】2020年底必睇9套陸劇！《錦繡南歌》李沁拍內地版《太陽的後裔》

+12
+12
+12
BL劇潮︳日韓陸劇男男CP「放腐」越來越吸粉？1個要素攻陷女劇迷
《愛的迫降》、《The King》竟冇份？盤點2020最佳韓劇Top 7
【有翡】趙麗穎復出作崩壞？服裝造型充斥廉價感　武打戲剪接亂龍
【流金歲月】劉詩詩演出亦舒經典作品　倪妮挑戰鍾楚紅角色有難度
《陳情令》肖戰王一博成內地最強男男CP？盤點六大必睇爆紅BL陸劇
延禧攻略民初版？景甜棄偶像包袱扮心機女　與許魏洲演上海灘虐戀
【了不起的女孩】李一桐金晨雙女主角　均被質疑外貌愈變愈靚

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。