《三十而已》《傳聞中的陳芊芊》…從2020八位陸劇女主角學會的事

2020年的影視行業，是女性力量崛起的一年。 回顧這一年，曾經火熱的「大女主」已然式微。隨著國劇內容的革新，產生許多更加立體、真實、多元化的女性角色。

女性主義成為不可忽視的社會議題，影視作品也是其中的重要部分。隨著人們思想的進步，呼籲打破女性刻板印象的聲量越來越高，國劇中的女性也跳脫出家長裡短、鬥氣爭寵、無辜柔弱等等的窠臼。 今年的國劇，對真實女性的體察再深了一些，女性形像也愈加豐滿了一些。 今天，我們就來聊一聊2020國劇中，那些「不一樣的她」。

做女人極難？今年《安家》、《以家人之名》、《傳聞中的陳芊芊》等8套焦點陸劇女主角，面對困境依然活出真我，人物塑造貼地立體，成功勾起觀眾共鳴！按圖即睇▼

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2020陸劇8位女主角： 1. 《安家》 房似錦 孫儷飾 2. 《傳聞中的陳芊芊》 趙露思飾 3. 《清平樂》 曹丹姝 江疏影飾 4. 《三十而已》 顧佳 童瑤飾 5. 《以家人之名》 李尖尖 譚松韻飾 6. 《摩天大樓》 鍾美寶 Angelababy飾 7. 《平凡的榮耀》 蘭芊翊 喬欣飾 8. 《隱秘而偉大》 沈青禾 金晨飾

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