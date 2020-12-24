日劇《今際之國的有栖》自在Netflix上架以來，長居最受歡迎榜首，劇情緊湊，題材新鮮，更被譽為「神作」。劇中，男女主角山崎賢人與土屋太鳳被逼參與不同生存遊戲，鬥智鬥力，互補不足，合力過關。

由土屋太鳳飾演的女主角宇佐木柚葉是攀岩高手，在《今際之國的有栖》中，不乏動作場面。不過，原來土屋太鳳在戲外同樣喜歡運動，健美身材以數個健康的生活習慣養成。（《今際之國的有栖》劇照）

《今際之國的有栖》女主角土屋太鳳 健美身形搶鏡

飾演《今際之國的有栖》女主角的土屋太鳳常以運動裝造型示人，身材健美，劇中不乏長跑、攀爬等動作。今年25歲的土屋太鳳十分喜歡運動，自小學習芭蕾、現代舞等，是女子體育大學舞蹈系的學生。

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塑造健美身形：隨身攜帶跳繩 每天堅持跑六公里

土屋太鳳在當上演員後，運動習慣也從未怠慢，除了每天堅持跑六公里、隨身攜帶跳繩的運動外，在拍攝期間，即使只有10分鐘的空檔，她也會跳繩，難怪身形令人讚嘆。

除此以外，土屋太鳳也有跟隨「星級教練」Aya健身，以「CrossFit」來維持好身材。

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