Nancy@MOMOLAND後台半裸照遭偷拍販賣　報警求助仍無阻網民瘋傳

韓國女團MOMOLAND的20歲韓美籍成員Nancy（本名：Nancy Jewel McDonie），憑藉亮麗混血外型迅速走紅，去年更獲美國網站TC Candler選為「全球百大美女排行榜」的第10名。然而，昨日（11日）有不法分子在社交網站聲稱以10蚊美金（約78港元）出售Nancy的後台更衣裸照，雖然已經迅速被不少粉絲舉報帳號，而Nancy的所屬公司MLD娛樂亦已報警，然而該批照片今日（12日）仍然在網上瘋傳。

Nancy是《2019 Asia Artist Awards》的主持人之一，當日她穿着這件冰藍色晚裝。（Instagram：@nancyjewel_mcdonie_）

據悉，該批偷拍照估計於2019年在越南河內舉行的《Asia Artist Awards》（AAA）後台所影，而Nancy為該頒獎典禮的主持，當時她在後台某處搭起的帳篷內在工作人員的協助下換衫，卻疑似被周遭的工作人員用針孔攝錄機影低換衫過程。流出的照片更影到Nancy上身赤裸，下身僅穿着黑色打底褲的模樣，雖然粉絲已經隨即舉報該販賣照片的帳戶，MLD娛樂亦已報警嚴肅處理事件，惟今日仍然見到該批照片在網上流傳。

Nancy於2019年在越南河內舉行的《Asia Artist Awards》（AAA）後台換衫照被不法分子在網上販賣，照片火速在網上瘋傳。（網上圖片）

MLD娛樂其後發聲明表示「Nancy是偷拍與合成照的受害者」，亦形容她現時受到很大的衝擊內心承受極大痛苦，並承諾會加強保護旗下藝人及私隱，兼且以法律手段應對今次事件。同時，MLD娛樂亦懇請網民勿留下惡意留言，以免對Nancy造成二次傷害。

Nancy於照片流出後受到很大的衝擊，內心承受着極大痛苦，仍在Instagram出post安慰粉絲。（Instagram：@nancyjewel_mcdonie_）