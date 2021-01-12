【上陽賦】葉璇暗指章子怡新劇無知幼稚？　「是劇情上的違和感」

章子怡領銜主演的首套電視劇《上陽賦》於近日首播，觀眾對於她在劇中由15歲少女做起有很大爭議，有人認為她的年紀已經不再適合做少女，也有人覺得她詮釋得不錯，而章子怡在首播當日就發微博回應，表示自己要同角色一起成長同變化。

章子怡做15歲少女遭詬病。（微博@電視劇上陽賦）

對此，葉璇日前在自己的視頻中對於超齡演員扮少年、少女時期表達了個人看法，身兼製片人職位的她，直言由一個主演一路演到老是「兩害取其輕的做法」，如果不停換演員，會減少觀眾的投入感。

在談及章子怡的《上陽賦》時，葉璇指出，可能違和感是來自劇情：「每個個案不一樣，真正可能會讓觀眾有違和感的，包括我自己也演過，就是明明已經超過愛做夢的年紀，但還是這些一群演技還不錯的演員，在演不太符合歷史情節的故事線，甚至有些是亂講，比如說在朝堂上天天談戀愛，肯定跟政治朝堂的故事有違和感，是這種劇情上的違和感，會令觀眾覺得『這一群明明有演技的演員為什麼不以這種無知、幼稚為恥呢？』」因此她在微博配文寫到：「觀眾感到違和的其實並不是外形的年齡感，而是創作者在應該對家國社會負責任的年紀，仍在傳播低幼的、只知談情說愛的價值觀。」

葉璇經常在視頻中同網友討論時下熱話。（視頻截圖）

葉璇續指道，如果換成年輕演員還勉強說得過去，不管是從演員的受眾還是故事的受眾，都是年輕人，他們有個幻想空間。她認為：「演員有一定的責任，但一個劇的真正責任在製作和劇本，演員只是表面被看到，所以承載了榮譽和罵名。」