周揚青邀瑞典設計師打造自家美妝品牌　60萬設計被嘲抄襲兼太廉價

內地網紅周揚青（Grace）近期除了因為參加內地綜藝節目《潮流合夥人2》而曝光率激增之外，更積極發展個人品牌，早前她在微博宣布創立美妝品牌，並透露花了50萬人民幣（約60萬港元）邀請瑞典設計師設計產品包裝，但產品曝光後，網民紛紛表示設計普通，甚至感覺廉價，而且與韓國人氣美妝品牌3ce的包裝十分相似，惹來抄襲嫌疑。

周揚青（Grace）一向化妝技術高超，近日更宣布創立美妝品牌。（微博@周揚青）

Grace在微博Post了一系列新產品的宣傳照，並透露她與工作團隊是在全球60多間設計工作室之中，最後挑選了來自瑞典的設計師，為產品設計包裝，希望做出國際化而又受到中國消費者認可的設計，而且過程並不容易：「對於早期每分錢都要掰成兩半花的我們來說，拿出折合人民幣50多萬（約60多萬港元）的預算去做設計，也是下了很大決心的。作為網紅，做出一款兩款爆品，不難；但是想要做出一個能被人記住、有統一性、有調性的品牌，是要在設計上花功夫和心思的。」

Grace透露花了50萬人民幣（約60萬港元）邀請瑞典設計師設計產品包裝。（微博@周揚青）

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Grace透露在過程中與設計師用過百封郵件溝通，還持續數月每周3次的視頻會議，最後打造出這個簡約的設計。不過對於出來的效果，網民紛紛吐槽感覺老土又廉價，認為完全不值：「塑料感有點重」、「你給我五萬也能設計出這個效果」、「這個外觀用不上設計這個詞吧」、「這個50萬你被騙了」。