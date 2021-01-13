230磅細細粒晚晚開直播狂食帶貨　體重狂飆網民擔心遲早出事

現年36歲的細細粒（陳嘉佳）近年得到王祖藍的帶挈強攻內地市場，她不時在抖音開直播，做美食帶貨達人，目前已累積42.2萬粉絲！她每晚7點都會在直播中放肆大吃，她曾在銷售即食花膠表現亦相當浮誇：「無辦法喇，我日日都要食花膠，女人去到呢個年紀唔食花膠好易老......你知唔知我今年36歲一條皺紋都冇係食花膠食返嚟㗎，我唔係美顏呀，我係一條皺紋都冇，我食花膠食咗15年啦！」

細細粒曾為稱「拉闊版」范冰冰！（IG/@siupochankakai）

正當她再想開椰子口味時，就受到現場工作人員力阻，皆因她已經吃了4碗花膠，非常誇張。

點撃下圖睇暴食全過程，細細粒自稱零皺紋！

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不過，有網民留言力斥細細粒每次直播都不準時，又指誤信她推薦的廣式臘腸，買回來表示好難食，指她這個行為是「拆自己招牌」。但不得不說，體重達230磅的細細粒每次在直播時都會狂食，她的行為真的似只為免費吃飽，但不少人網民都擔心她會把胃吃壞，甚至覺得她的體重已經達到300磅，不時都會勸她注意身體。

點撃下圖細細粒睇日常照＋網民留言！

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點撃下圖重溫經典！