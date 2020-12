盤點明星奢侈行為超出想象　鄭爽擲千元買水劉嘉玲天價買皇冠

不少明星的生活日常奢侈程度完全超出大家的想象,就好像近日陳偉霆(William)在綜藝節目《潮流合夥人》第二季中,展示他收藏了一對Nike Air Mag的波鞋,總價值81萬港元,令到不少網友都大嚇一跳。其實除了他之外,還有多位明星都是高消費族群,其中有一位買一支礦泉水就超過1000元人民幣,令人實在難以想像。

陳偉霆「Nike Air Mag波鞋」

在剛播出第一集的《潮流合夥人》中,陳偉霆就展示了收藏多年的珍貴波鞋,其中一對就是全球僅有89對的Nike Air Mag波鞋,當年只有4對分別在香港、倫敦、紐約三地以慈善拍賣競標方式出售,有指香港拍賣價最終以81萬港元成交。

如此昂貴的波鞋功能亦不少,能夠自動繫鞋帶之外還能檢測腳型,另外最重要是它背後藏着一個非凡意義,事關在90年代初,電影《回到未來》(Back to the Future)的男主角Michael J. Fox診斷出有帕金森氏症,為了對抗此病,他就創立了同名基金會(Michael J. Fox Foundation),致力推動有助該病症的科學研究。而當年Nike設計師Tinker Hatfield就受邀參與電影《回到未來》(Back to the Future)的續集作創造,就設計了這一對概念鞋款,全球總共有1510對在2011年首次作推出。而事隔5年後在2016年再次限量推出這一款波鞋,利用先進技術增加了不少設計同功能,全球只有89對而已,相當名貴。

陳偉霆手上這一對波鞋非常名貴的。(影片截圖)

+ 2 + 2 + 2

劉嘉玲「古董皇冠」

2018年劉嘉玲出席一個時尚品牌活動,剛好地她對其中一項單品鍾愛不已,不久後就掏下腰包買下,而這項單品就是鑲滿寶石的皇冠。從肉眼看該皇冠設計簡單而華麗,周邊有多粒大大小小的寶石作點綴,特別是中間一粒巨大寶石,非常耀眼,據指該頂皇冠產自1906年,全球僅此這一頂而已。

對於不手軟買下如此昂貴的皇冠,劉嘉玲在接受媒體訪問時就不肯公開講買下的價錢,就連老公梁朝偉她都不敢向他講,可想而知價值不菲,有媒體就粗略估計價值約數千萬港幣。成為全球躍唯一一位擁有此皇冠的她,更厲害到借出皇冠去北京故宮博物院作展覽,在名為《有界之外:卡地亞•故宮博物院工藝與修復特展》的展覽中,與來自世界各地不同的名貴皇冠一同展出,絕對是另類的光榮事。

劉嘉玲頭上的皇冠是世上獨一無二。(carinalau1208@IG)

+ 2 + 2 + 2

范冰冰「仙鶴蛋糕」

人稱「范爺」的范冰冰在紅地氈上少有失手,繼2010年身穿龍袍裝一鳴驚人之後,在2011年身穿大紅色仙鶴裝再次登上康城電影節,依然獲得不少讚賞。但沒想到她對仙鶴如此鍾愛,據傳就在她同年生日的時候,特別訂製了一款以仙鶴為主題的蛋糕,蛋糕上有多隻翊翊如生的仙鶴圍繞着,整體顏色以紅﹑白為主,看起來非常簡約高貴。傳出此款訂製蛋糕價值為198萬人民幣,相當昂貴。

傳出范冰冰訂的仙鶴蛋糕價值198萬人民幣。(約瑟芬的豎琴微博圖片﹑娛綜小玩家微博圖片 )

郭敬明「名貴杯子」

導演郭敬明是一位非常鍾愛收藏杯子的男人,在一次綜藝節目拍攝家裡環境時,可見客廳玻璃櫃台上擺放着各式各樣的杯子,他曾經講道因為在飲用不同東西時,就需要用不同的杯子,有指最貴一隻杯價值6位數人民幣。

事實上,郭敬明除了鍾愛杯子之外,他買其他東西都不手軟。當年在拍電影《小時代》的時候,郭敬明就從家裡掏出許多珍藏借給劇組拍攝,有指當年男主角陳學冬所穿的一件毛衣就價值46萬人民幣,相當昂貴。而郭敬明住的地方亦非同凡響,他所住的上海靜安區豪宅原先是屬汪精衛四姨太的住家,據指該幢豪宅價值數億元人民幣。

郭敬明原來是杯子收藏家。(郭敬明微博圖片﹑娛綜小玩家微博圖片)

+ 2 + 2 + 2

鄭爽「千元買一支水」

曾經在綜藝節目《花花萬物2》中,鄭爽就展示了平時會購買的東西給大家看。其中一樣東西就是一瓶外觀極度華麗的礦泉水,礦泉水的身上鑲有一雙翅膀,瓶蓋上是一頂小皇冠,被網友查出是產自日本的神戶水,指出售價是1580元人民幣(約1775港元),被網友稱作為「水中愛馬仕」。

而主持人小S同蔡康永都對這支水非常好奇,當小S嘗試飲用一口之後表示:「就是水」非常好笑,其實鄭爽買這支水只是出於好奇心而已,不過不少網友對她這個行為覺得好奇葩。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題,被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案,就有機會贏最新5G手機12 Pro,按此即投贏巨獎!