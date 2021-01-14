36歲尹恩惠曬近照被質疑整容　嘴角蘋果肌連成一線面容僵硬

即時娛樂
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現年36歲的韓國女星尹恩惠當年憑着韓劇《宮》、《咖啡王子1號店》等而人氣急升，鄰家女孩的氣質及精湛演技大獲好評，更令她成為韓劇女神之一。不過尹恩惠在2015年參加內地綜藝節目《女神的新衣》時被指抄襲韓國設計師尹春浩的作品，令她飽受負評，工作大減，人氣亦不復從前。但尹恩惠不時都有在社交平台分享自己的近況，日前她在IG Post出幾張近照，相中的她化上淡妝，皮膚白滑，但笑起來嘴角同蘋果肌連成一線，看上去十分僵硬，引來不少網民質疑她整容失敗。

尹恩惠當年憑着鄰家女孩的氣質及精湛演技大獲好評。（劇照）

其實近年尹恩惠多次被質疑整容，2018年她出席劇集《心動警報》發佈會時，被指樣貌與過往差異甚大，認為她的鼻樑、眼底及嘴唇都動過刀，充滿「膠」感。雖然尹恩惠屢傳整容，但她甚少回應，不少粉絲都力撐，認為36歲的她已經保養得好好：「狀態不錯啊」、「清新素雅的美」、「還是很漂亮」！

2018年尹恩惠出席劇集《心動警報》發佈會時，被指樣貌與過往差異甚大。（視覺中國）

點擊下圖睇尹恩惠變化：

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同場加映：35歲尹恩惠豪宅擺滿雜物　斷捨離專家出手令大宅煥然一新

尹恩惠見到煥然一新的大屋後，忍不住在節目中感動落淚。（tvN截圖）

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