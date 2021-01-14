勝利遭加控涉嫌暴力教唆　少女時代孝淵被爆目擊知名女演員吸毒

前BIGBANG成員勝利前年被爆出一系列醜聞後，宣布退出演藝圈並持續接受調查中。去年3月勝利入伍，案件移交至軍事法庭審理，涉嫌被起訴海外賭博及性交易等8項罪名的他，日前被加控「特殊暴力教唆罪」，現時共面臨9項起訴。

根據軍事檢察機關所講，勝利涉嫌於2015年12月30日江南一酒吧，與打開自己房門的客人發生爭執，繼而再發生衝突。其後勝利於聊天室提及此事，得悉事件中劉仁碩聯絡相熟的暴力組織成員，將該客人帶到後巷作恐嚇，並搶奪對方的手機。可是對於特殊暴力教唆罪起訴，勝利代表律師否認，至今勝利方只承認過涉嫌違反外匯交易法。

勝利正在面臨9項起訴，但他只承認涉嫌違反外匯交易法。（網上圖片）

另一邊，最先爆出Burning Sun事件的金尚教，昨日（13日）在IG上傳一張少女時代孝淵在夜店打碟的照片，並直指她是知名女演員吸毒場面的目撃者，希望孝淵能出面指控。金尚教在文中講到，他當日在夜店遭毒販毆打，該人是勝利朋友。其後金尚教報警，但警方卻被阻止進入夜店，他表示當時孝淵是毒品事件的目擊者外，亦公開有關連的藝人多達10人，揚言：「希望我逐人公開，還是你們主動站出來認錯，請求原諒，取決於你們的選擇！

金尚教上傳少女時代孝淵在夜店打碟的照片，希望她出面指控。（IG/@saint.kyo）

金尚教是首位爆出Burning Sun事件的關鍵人物。（IG/@saint.kyo）

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