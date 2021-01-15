《爸爸去哪兒》天天14歲顏值超進化　突變小鮮肉身高接近183cm

大陸名模張亮曾在2013年帶著兒子天天（張悅軒）上電視節目《爸爸去哪兒》，父子倆可愛的互動受到許多關注，下車之後仍持續在微博記錄孩子成長，吸引不少忠實觀眾繼續追蹤，近日天天登上節目《天天向上》和主持人們一起體驗滑雪，他一現身後不僅高挑的身材相當吸睛之外，一開口渾厚的嗓音也獲得大批網友討論。

最新一集的陸綜《天天向上》中，邀請到天天擔任滑雪小老師，合體主持人汪涵、錢楓、大張偉以及王一博，只見他穿著一席全白厚重的滑雪服登場，站在183公分的錢楓的身邊，身高只差了一點點，雖然許久沒有上節目，但是他遺傳了老爸的明星風範，面對鏡頭絲毫不緊張，大方地自我介紹，透露自己目前14歲，才上中一而已。

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而天天才14歲的小小年紀，就擁有高挑的身材，身高只差了183公分的錢楓一點點，快速成長的模樣讓一旁的大張偉忍不住驚呼「才中一就這麼高，之後長大會不會頂到屋頂上啊」，瞬間笑翻眾人。不僅如此，天天除了身高受到矚目之外，他一開口低沉、穩重的嗓音也引起許多討論，紛紛狂讚「長大了，帥哥的資質都具備了呢」、「姐姐可以等你長大」、「完美遺傳了爸爸的名模基因」，引起熱議。

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