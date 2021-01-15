《愛美麗狂想曲》下月翡翠台播　陳瀅李佳芯性感殺入黃金時段？

《愛美麗狂想曲》將緊接《燕雲台》檔期，於下月播出。（劇照）

由李佳芯、陳豪主演嘅《愛美麗狂想曲》被安排喺myTV SUPER上架，令唔少觀眾錯失李佳芯、陳瀅、鐘晴輪等人嘅半裸或性感演出。之不過，有消息指無綫已安排《愛美麗》緊排《燕雲台》檔期，於二月時在翡翠台黃金時段播出，劇集監製羅永賢（Marco）接受《香港01》訪問時表示：「係呀，劇集將會喺15號在翡翠台首播。」問到會否擔心收視受農曆新年而有所影響，Marco就話：「出街當日已經係年初四，有影響都只會係好影響，呢個係電視傳統嘅好檔期啊！」似乎對新劇十分有個心。

劇迷到時一定唔可以錯過呢一幕。（影片截圖）

其實《愛美麗》早在2019年10月已完全拍攝，加上有李佳芯、陳豪、陳瀅、蕭正楠等小生、花旦主演，本應唔需要成存倉劇，但由於李佳芯前年曾捲入政治風波而遭到無綫雪藏，而同劇的朱智賢又陷偷食人夫風波，所以之前有網民估《愛美麗》只會成為myTV SUPER限定，但如今得監製親口證實下月見街，相信對劇迷嚟講都係好消息。

仲有陳瀅噴血式情挑蕭正楠呢幕。（影片截圖）

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