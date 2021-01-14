黃智雯被趙希洛大報復　獲封「Queen of the bizzzz」有原因？

黃智雯（Mandy）與趙希洛（Candice）是圈中出名的好閨蜜，兩人不但同年同月生，更同樣在2007年參選港姐後入行，甚有淵源。早前Mandy為個人YouTube Channel拍攝影片，更整蠱好姊妹Candice，問對方借100萬，實行友情大考驗。而Candice就一口應承，相當有義氣！不過被Mandy整蠱後，Candice決定要「報復」好姊妹，大爆Mandy的秘密！

趙希洛（Candice）大爆黃智雯（Mandy）的秘密！（YouTube影片截圖）

Mandy與Candice曾一起到法國讀戲劇課程。（IG@wong_manman）

Mandy與Candice一向感情好好，除了一起去旅行之外，更曾一起到法國讀戲劇課程，Candice在片中就大爆當年進修時，Mandy每朝都會霸住廁所超過30分鐘，因為要「辦大事」兼沖涼：「我就要第一個爬起身即刻去刷咗牙先，因為我唔想喺一個臭嘅環境度刷牙。」而Mandy隨即反駁道：「呢個係習慣嚟嘅，因為覺得去完廁所冇理由唔沖涼，我係習慣每朝起身出門口前都一定要沖個涼嘅。」

兩個女仔爭廁所！（YouTube影片截圖）

Mandy自爆當年在參選港姐期間，被眾佳麗封為「Queen of the bizzzz」！（YouTube影片截圖）

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Candice不但踢爆Mandy的私密習慣，竟然還大爆兩人當年參選港姐時的趣事，原來Mandy被眾佳麗封為「Queen of the bizzzz」：「事緣我哋選美嗰陣每日食好少嘢，理論上冇乜廁所去啦，但我唔知點解成日都急喎，咁我就會喺其他佳麗面前話『死喇，我好急X！』，佢哋就話『好搞笑呀，你就叫Queen of the bizzzz』！」這個花名更沿用至今，相當搞笑！雖然Candice在片中大爆料，但可見她與Mandy感情深厚，全程有講有笑，姊妹情令人羡慕！

Candice更被Mandy「跣」過一鑊，Mandy教她將泌尿科讀成「咇尿科」，搞到連監製都笑到肚痛。（YouTube影片截圖）

Mandy同Candice感情好好：

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