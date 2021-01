黃智雯被趙希洛大報復　獲封「Queen of the bizzzz」有原因？

黃智雯(Mandy)與趙希洛(Candice)是圈中出名的好閨蜜,兩人不但同年同月生,更同樣在2007年參選港姐後入行,甚有淵源。早前Mandy為個人YouTube Channel拍攝影片,更整蠱好姊妹Candice,問對方借100萬,實行友情大考驗。而Candice就一口應承,相當有義氣!不過被Mandy整蠱後,Candice決定要「報復」好姊妹,大爆Mandy的秘密!

趙希洛(Candice)大爆黃智雯(Mandy)的秘密!(YouTube影片截圖)

Mandy與Candice曾一起到法國讀戲劇課程。(IG@wong_manman)

Mandy與Candice一向感情好好,除了一起去旅行之外,更曾一起到法國讀戲劇課程,Candice在片中就大爆當年進修時,Mandy每朝都會霸住廁所超過30分鐘,因為要「辦大事」兼沖涼:「我就要第一個爬起身即刻去刷咗牙先,因為我唔想喺一個臭嘅環境度刷牙。」而Mandy隨即反駁道:「呢個係習慣嚟嘅,因為覺得去完廁所冇理由唔沖涼,我係習慣每朝起身出門口前都一定要沖個涼嘅。」

兩個女仔爭廁所!(YouTube影片截圖)

Mandy自爆當年在參選港姐期間,被眾佳麗封為「Queen of the bizzzz」!(YouTube影片截圖)

Candice不但踢爆Mandy的私密習慣,竟然還大爆兩人當年參選港姐時的趣事,原來Mandy被眾佳麗封為「Queen of the bizzzz」:「事緣我哋選美嗰陣每日食好少嘢,理論上冇乜廁所去啦,但我唔知點解成日都急喎,咁我就會喺其他佳麗面前話『死喇,我好急X!』,佢哋就話『好搞笑呀,你就叫Queen of the bizzzz』!」這個花名更沿用至今,相當搞笑!雖然Candice在片中大爆料,但可見她與Mandy感情深厚,全程有講有笑,姊妹情令人羡慕!

Candice更被Mandy「跣」過一鑊,Mandy教她將泌尿科讀成「咇尿科」,搞到連監製都笑到肚痛。(YouTube影片截圖)

Mandy同Candice感情好好:

