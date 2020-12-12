TMA 2020︱Sana@TWICE需隔離缺席　王嘉爾中文提粉絲注意身體

韓國大型頒獎禮The Fact Music Awards 2020（TMA 2020）今天（12日）舉行，可是礙於新冠疫情關係，頒獎禮改以網上直播形式進行。BTS防彈少年團、Super Junior、MAMAMOO、IZ*ONE、ITZY、GOT7等都組合有率先現身紅地氈，氣氛熱鬧。

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雖然臨近年尾，歌手們都相當忙碌，加上今年現場沒有觀眾粉絲參與，但一樣無阻偶像歌手們的興緻，就連久未合體現身的Super Junior狀態也相當好！早前TWICE成員Sana因與請夏見面後，被視為新冠肺炎緊密接觸者，正在隔離當中，因此今晚只有7位成員出席，氣勢稍弱。

TWICE只有7人出席，氣勢稍弱。（THE FACT）

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由於今晚頒獎禮進行全球直播，因此GOT7用上韓、中、英及泰文向世界各地粉絲問好，Jackson王嘉爾則用中文提議粉絲疫情期間要注意身體，相當貼心。Super Junior早前已預告今晚將有新歌舞台，加上希澈也宣布參與表演，相信粉絲必定非常期待。

Jackson王嘉爾用中文提粉絲注意身體！（Vlive截圖）

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