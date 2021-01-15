堅離地愛堅離地｜童星羅梓龍三年後差異極大　18歲即變嫩版吳彥祖

無綫（TVB）劇集《堅離地愛堅離地》今晚（15/01）一集講到張萊（劉佩玥飾）是張彩月（康華飾）的親生女這個事實，終於被王守勤（李國麟飾）發現。他們的兒子王子駿（羅梓龍飾）更在刺激下離家出走，王子菲（龔嘉欣飾）趕到後就發現了他從高處墮樓身亡。

羅梓龍真係有戲！個神情真係好驚咁。（《堅離地愛堅離地》截圖）

劇中除了李國麟、康華和雪妮等有演技出色的演員外，也有張振朗、劉佩玥、龔嘉欣和謝東閔等資歷較淺的好演員，但是要數劇中最年輕的，就一定是現年18歲的羅梓龍，參演《堅離地愛堅離地》時的他，其實只得15、6歲。

當年羅梓龍只得15歲，劇集三年後播出，現在羅梓龍已經18歲。（《堅離地愛堅離地》截圖）

羅梓龍年紀輕亦不代表演技幼嫩，以今集為例，他因為怕爸爸王守勤鬧而去劉佩玥求救，害怕以及煩惱的表情就演得當然好，神情亦相當逼真，似足一個被痛罵的小朋友，再者，講對白時亦十分流利，完任沒有其他童星常出現的生硬感，比起不少初出道時，只會「讀對白」的演員好上不少。

王子駿（羅梓龍飾）從高處墮樓身亡。（《堅離地愛堅離地》截圖）

羅梓龍現年18歲，其實他在3歲的時候就已開始踏足演藝界，曾擔任過不少廣告商的小模特兒，2009年即7歲那年，更曾參與拍攝過汽車以及政府廣告，12年開始更開始在TVB劇集《雷霆掃毒》、《愛·回家》、《My盛Lady》以及《華麗轉身》中出演，也參演過電影《魔警》、《12金鴨》等拍攝，而當中戲份最多，以及最因為觀眾熟悉的，就是2016年播出的《超能老豆》中飾演的谷筱楠（燒腩仔）。長大後的羅梓龍在近年也有參與劇集拍攝，《逆緣》中的賀嘉誠以及《兄弟》中張非凡的童年就是他。如果單論戲劇年資，羅梓龍還稱得上是同劇劉佩玥的前輩。

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