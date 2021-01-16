燕雲台｜連晨翔被宮刑　拍戲情緒差血漿引烏蠅圍繞

由唐嫣、佘詩曼﹑竇驍等人主演的劇集《燕雲台》在TVB熱播中，隨着劇情的發展耶律只沒（連晨翔飾）亦終於忍不住要殺遼穆宗（寧理飾），當然在權勢方面不及對方，最終被遼穆宗下令施以宮刑，慘烈的場面令觀眾看到膽戰心驚。然而，原來拍這場戲是非常不簡單，搞到連晨翔的情緒非常差，視力還一度受影響添。

連晨翔的戲份雖然不多，但一場宮刑戲已經令人印象深刻。（影片截圖）

為了宮女安只（趙圓圓飾）連晨翔得罪了遼穆宗，竟在大殿上對遼穆宗不敬。即使兄長耶律賢（經超飾）求情亦沒有用，沒想到遼穆宗一怒之下就將他手上的利刀飛插連晨翔的眼睛到，令她眼睛即時受損流了好多血。另外，還非常狠心將他施以宮刑，下體全是血液，這場戲連晨翔將「恨」的情感表達得淋漓盡致，歇斯底里不怕死的眼神非常有戲，亦獲得不少網友讚賞，絕對是劇中最為精彩的場面之一。

拍這一場戲時連晨翔的情緒非常差。（影片截圖）

如此精彩的一場戲在拍攝過程中絕對不簡單，就好似刀插眼的戲差一點令連晨翔視力受損。他曾經接受媒體訪問時就表示，演受傷的眼是要用特製的膠水黏起來的，在拍攝時還要控制臉部表情，再加上有皮膚過敏的問題，在長時間拍攝下眼睛的確會不舒服。

另外，他被宮刑時所流的血其實是特製的血漿，因為血漿的甜味更一度引來許多蚊﹑烏蠅圍繞。而這場戲的情緒起伏需要非常大，亦一度令他心情感到好差，有一種被虛脫的感覺。可想而知，演員的工作的確不容易，不過換來如此好評亦是值得的。

利刀插眼的戲差一點令連晨翔視力受損。（影片截圖）

事實上，近年專注在戲劇圈發展的連晨翔，其實本身是一位男團的成員。2014年以偶像男團SpeXial出道，憑其英俊的外表成為團隊裡人氣王。不過就在2017年他向公司提出解約，認為公司剝削新人同不合理工作對待等問題，引發同公司對簿公堂，亦因為在解約問題未正式生效下，他有一段時間沉寂許久，亦曾想過放棄演藝工作，幸好朋友的鼓勵令他重新振作起來。

連晨翔曾經沉寂一年多。（連晨翔微博圖片）

當官司解決完之後，他換得自由身2018年就將重心轉移內地發展，復出的劇集《以你為名的青春》叫好叫座，成功打開了內地市場。而他亦獲得華納音樂的嘗識，隨後加入公司成為蕭敬騰﹑林俊傑等人的師弟，並在2019年同2020年推出專輯，是一位演而優則唱的男偶像。

連晨翔現在的發展非常不俗的。（連晨翔微博圖片）