39歲許維恩自評幸福指數98分　Keep住曼妙曲線冬天努力係關鍵

39歲台灣女星許維恩駐顏有術，繼日前接下發熱衣代言後，又成為美容儀器代言人。雖然霸王寒流報到，但許維恩穿著性感洋裝大騷好身材，美胸、長腿全都露。而她自己的事業也發展有成，近期將犒賞員工到南部旅遊。

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雖然感情狀態成謎，但許維恩為自己現在的幸福指數打了98分高分，自認很幸福，「在事業、家庭、生活上，我是很容易滿足的人，不要求太高。」而2021年是否有機會脫單？她曖昧笑答「一切順期自然」，留給外界想像空間。而她農曆年節預計在家和家人團聚，準備開春後投入新的戲劇演出。

許維恩多年來凍齡模樣深植人心，她對保養下足功夫，靠勤運動和飲食控制維持外貌，絕對不因低溫就找藉口偷懶。許維恩強調：「冬天維持身材運動很重要！飲食更要小心，冬天食物容易偏重口味，戶外太冷，我會選擇在室內做有氧運動、重訓、拉筋。」

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她不會特別戒口，但胃口小吃不多，會避免吃炸物與重口味，喝煲湯也以清淡湯品為主。她平時喜歡吃燕麥片，除了飽足感外，也促進排便排毒。她也提醒愛美女性：「冬天一定要做好保濕，皮膚容易偏乾，可以多多敷臉」。

許維恩也揭露自己保養秘密，每天起床在上妝前、晚上就寢睡覺前，早晚各一次使用美容儀器：「可以幫助保濕，讓皮膚吸收會夠好，對於保養上都是很需要的。」她非常開心接到代言，直呼美容儀器相當實用，讓她在保養過程中節省許多時間。

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