39歲許維恩首推全裸寫真集　馬爾代夫太靚越影越興起索性豁出去

台灣女星許維恩進入演藝圈以來，唯一一本寫真EP於2012年6月22日出版，後來她跨足歌唱領域，又發行首張個人EP「維恩的秘密花園」。嚴格說來從未出過寫真集，她因此決定在2020年尾，即將出版全新寫真書，沒想到她卻早已決定這是其第一本也是最後一本寫真集《維恩的秘密莊園》。

許維恩透露當初是受馬爾代夫六星級酒店邀請拍攝宣傳影片與商品廣告和寫真年曆。整躺行程海空交錯，又是坐國際飛機又坐船，接著再換成小飛機等，可說舟車勞頓，但當許維恩到達小島時，立刻覺得不枉此行，直呼彷彿來到人間天堂。因為拍攝內容很多，許維恩從天還未亮就起床準備，一路影到太陽落山，期間還因此曬傷，仍敬業咬牙完成工作。

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原本許維恩只打算出寫真年曆，但是公司覺得照片實在太漂亮了，若只只讓粉絲看到10多張照片，實在太可惜了，所以提議出版再推寫真集，沒想到卻許維恩卻不太領情，反問：「我幾歲了？為何要出寫真書？」公司不死心一直勸說，你這麼漂亮，整體狀態都非常好，看到拍攝的作品，實在非常的美，若不集結成書太可惜了。

好不容易說服維恩，但卻也讓她下定決心的說：「這是最後一次了，就當作紀念自己的美好，之後絕對不會再出寫真書了」，最後才決定出版這一本《維恩的秘密莊園》寫真集與高級木質底座精品年曆。

既然是最後一本寫真集，內容當然不能隨便，許維恩不吝嗇的提供全裸三點不露的照片，以及各式的泳裝、比堅尼、禮服等私藏照片，當中更有性感的浴缸美照，為自己留下最美的一面。

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