陳展鵬44歲生日老婆單文柔精心準備派對　囡囡小豬比賣萌搶晒Fo？

陳展鵬周四（14日）44歲生日，由於疫情肆虐，老婆單文柔（Phoebe）就在家中精心安排了一個生日派對，除客廳布置了「RUCO」字樣的銀色氫氣球，還訂購了日本空運海鮮作晚宴，食物十分豐富：海膽、牡丹蝦、三文魚籽、鱈魚子等，更親自訂製生日蛋糕，令陳展鵬食到「舔舔脷」之餘，Phoebe又不忘甜蜜地寫道：「陳生happy birthday！由紅雞蛋到DIY蛋糕，希望你充滿電，儲滿能量迎接之後新工作！」盡顯簡單的幸福。

點擊圖輯睇Phoebe為陳展鵬精心安排的生日派對：

不過再精心的禮物，大概也抵不過女兒帶來的快樂，轉眼囡囡「小豬比」陳諾瑤（Quinta）今年4月就兩歲了，從Phoebe貼出的照片可見，陳展鵬抱着小豬比齊齊朝鏡頭露出微笑，眼神中的寵溺完全擋不住。除此之外，小豬比更親手餵爸爸食日本柑，冧到爸爸大讚小豬比：「好Sweet喎你！」小豬比遺傳父母高顏值，眼大大好精靈，笑起上嚟可愛到迷倒一眾哥哥姐姐，仲越大越靚女，網民更話小豬比根本同媽媽單文柔餅印咁，一模一樣樣！

點撃圖輯睇小豬比有幾得意！

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