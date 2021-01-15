蘇施黃自爆曾被金像級圈中人約炮：佢話未試過同不男不女嘅人上床

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現年65歲的蘇施黃2019年離開商台，繼而轉戰YouTube頻道，飲食、養生、靈異等影片題材多元，開台一年成績不俗，已累積逾11萬粉絲。近日蘇施黃邀請好友劉天賜及雲海作客，大爆娛樂圈一些不為人知的秘聞，起初雲海自爆被前輩邀請去宵夜飯局講鬼故，沒想到場內有一半都是二、三線的女星，說完故事有名的黑社會大佬助手就叫他離開：「快啲走，唔好阻住老闆揀女。」三人越談越興起，蘇施黃更大爆自己年輕時曾被影壇有一定地位、多次奪得金像獎的人物「約炮」。

蘇施黃邀請好友劉天賜及雲海作客，大爆娛樂圈一些不為人知的秘聞。（YouTube／＠教煮蘇）

蘇施黃娓娓道來，某次有機會跟該名一直很欣賞的影壇人物寒暄幾句，之後交換了電話，事隔多月對方主動來電約食飯，她隨即應約：「食到咁上下就入正題，佢問我試過同男人未？我話我試過，佢又問點解我鍾意女人，講完一大輪，半個鐘之後大家就好直接，你夠膽問，我夠膽答！」事情於是朝着完全意想不到的方向發展：「佢突然問我同佢得唔得，我話唔得唔得唔得，佢問我點解唔得呢，我好憎人有個大肚腩，佢啲頭髮又好油，總之就一個污糟男人樣！」蘇施黃語氣十分抗拒，對方甚至提出擁抱或接吻要求，她不斷拒絕後反問對方會對自己有興趣，對方說：「我咩都試過，係未試過同啲不男不女嘅人上床啫。」令在場人士大感嘩然！

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