許廷鏗當年離開星夢牽涉金錢問題：如果要合作信賴我必須坦白

許廷鏗（Alfred）在2020年發布專輯《Negative》，《無力感》、《恨》、《痛》等歌曲唱出不少人心聲，他更一舉在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」，預計在十大中文金曲亦會收獲頗豐。Alfred早前到港台接受車淑梅訪問，笑言獲獎至今心情仍然興奮，許爸爸更四處宣揚兒子是全港第13位獲得此殊榮的歌手。在訪問中，Alfred更重談當年選擇離開星夢的原因。

Alfred早前到港台接受車淑梅訪問，重談當年選擇離開星夢的原因。

Alfred在2017年離開星夢轉投華納唱片，一早已經預想過會被封殺，自此在大台成為「失蹤人口」，沒有再出現過；回想這個決定，Alfred直言對歌迷感抱歉：「最後悔嘅係歌迷喺電視台搵唔到我，以為我只係做牙醫消失於樂壇，其實我依然雙線發展，繼續堅持做好我嘅廣東歌。」他又首次揭露與同事涉及金錢問題而決心離開星夢：「我考慮咗半年，因為我同一個同事發生咗一啲磨擦，牽涉金錢問題，如果要合作信賴，我必須坦白講出嚟，高層後期先知道呢件事，但當時冇好好處理。我第一次咁仔細講離開公司嘅原因，並非想說明自己受咗委屈，其實我對所有幫助過我嘅人冇任何仇怨、不滿。」

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Alfred與欣宜老友鬼鬼，二人更合稱「異父異母低能巨孖寶」，訪問中談起欣宜明年即將繼承肥姐（沈殿霞）留下約＄6,000萬遺產，車淑梅問起Alfred會否提供理財秘技，他笑言：「做朋友唔講錢銀嘅，其實佢冇大家想像中咁揮霍，大家平日見到佢咁艷麗係錯覺嚟！佢比我更加貼地，可能會因為一碗30蚊嘅水餃而開心。當然佢都好識得享受，我哋10周年紀念嘅時候，佢請咗米芝蓮一星大廚上門煮飯，好食到喊！其實我唔擔心佢理財，佢甚至比我更精明。

Alfred還表示從欣宜身上學到不少「做人的道理」：「以前我遇到啲唔友善嘅傳媒會落閘，佢會教訓我：『人哋都係工作，大家都係同行，採訪你係因為你有價值。』其他人講我會覺得佢唔明白我，惟獨佢講我冇得反駁，全港嘅藝人有邊個由細到大受壓力比佢多？」至於二人感情之深厚，Alfred坦承二人更像是親人：「我哋喺對方面前冇糖衣包裝，唔係男女朋友嗰種，我哋係親人，我視Joyce係姐姐。」

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