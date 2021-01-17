羅志祥毀約重提陳年緋聞　Makiyo回應後以「豐胸絕技」轉移視線

Makiyo 16日到世貿年貨大展推廣澳洲野生鮑魚，大方分享自己的豐滿身材全靠海鮮吃出來。先前小豬羅志祥在受訪時重提與她的往日情，Makiyo有些無奈地說不會介意：「都已經提了就算了，他既然先公開就隨便他，這麼久之前的事了，我也都沒有提啊！」

小豬為了澄清當年沒有搶歐漢聲女友，打破與Makiyo之間的約定，把陳年緋聞舊事重提。Makiyo事後得知，雖然錯愕但只能選擇尊重與祝福。她其實老早就上節目解釋過中間原委：「當年我跟歐弟分手後，中間還交往了1個男生，後來才跟小豬比較熟。」現在小豬毀約在先，Makiyo故意打趣：「我之後會好好的利用消費他。」

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其實Makiyo已經有了新的生活重心，歷經羅霈穎驟逝的打擊後，她現在努力改正錯誤的生活習慣，全心發展個人事業，認真減肥並準備開新公司。她除了主持YouTube節目「怪奇學園」，同步參與籌備會員制的演藝新人培育平台。但她不肯透露投資金額，只說希望給年輕人一個機會，自己也會傳承演藝圈的奮鬥經驗，要讓後進知道「藝人不是那麼好當」。

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她手邊還有飾品代理副業，很幸運沒有被肺炎疫情影響，整體業績持續成長。但她不清楚年終數字，對明年的成長規模也不想給自己太大的壓力。倒是她身形受惠於鮑魚不少，不排斥將鮑魚列入投資項目。Makiyo回憶，以前總被媽媽逼迫吃海鮮，不斷告誡她「女生胸部很重要」。「我本來是扁的耶！小學3、4年級媽媽叫我多吃鮑魚、干貝、蚵仔，說以後長大就知道胸部很重要，我想說不就2顆肉嗎？」但媽媽堅持要她「吞下去」，果然在升中後發育驚人，「漲幅」連媽媽都嚇到。

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Makiyo則是成年後才體會到好身材帶來的好處，最近已經單身2年多的她也終於有桃花上門，靠著冥想許願，遇到了符合自己理想條件的對象。她害羞說彼此友情才剛開始，現在言之過早不方便講太多，有好消息再跟大家分享。

Makiyo今年打算一個人跟姊姊過年。（聯合報授權使用／記者李姿瑩攝）

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