羅志祥遭暗串「時間管理大師」　四字無恥自嘲網友冇眼睇：懶幽默

台灣天王羅志祥（小豬）去年3月被前女友周揚青「毀滅性分手」，導致形象重創、演藝事業停擺。神隱了9個月的他近來有意復出，去年12月接受時尚雜誌專訪再度致歉、盼撕下不屬於他的標籤，更在社群網站開始慢慢地接觸網友、與網友們留言互動。而一直被冠上「時間管理大師」一名，他也罕見地首度回應4個字。

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最近羅志祥開始在Facebook上與網友們互動，並詢問網友有無推介的劇集，豈料當中卻遭網友虧說：「時間管理大師這本書。」而這也讓羅志祥本人大方回應：「偶還沒出。」該則留言也引來眾多網友朝聖，更糟酸：「以為自己很幽默啊，還挺驕傲的（想吐）」。有趣的是，大陸某娛樂微博上也將此事做成投票，大部分的網友都認為羅志祥此舉「看了很無語，一點不好笑」。

近月羅志祥結束神隱，開始在社交媒體、雜誌訪問中曝光，甚至直接回懟網友的嘲諷：

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