《哲仁王后》璧咚熱吻戲刺激收視　《驅魔麵館》刷新OCN收視紀錄

由申惠善和金正賢主演的古裝穿越劇《哲仁王后》，於上月開播時創出比《愛的迫降》更高的首播收視而成為2020年跑出的黑馬，昨晚（10日）播出第10集收視再創新高錄得全國12.836%，其中首爾更錄得14.014%的收視，佔據所有頻道同時段的收視冠軍，而其中上周六（9日）播出的一段1分鐘忘我激吻片段更成功刺激收視，引起網民熱烈討論。

被現代男子「張奉煥」靈魂意外附身的哲仁王后（申惠善 飾）本來堅持拒絕與朝鮮國王哲宗（金正賢 飾）有肌膚之親，但隨住時間令穿越的靈魂和王后原本的靈魂互相交融，令而慢慢對哲宗產生好感，兩人在最新劇情中更感情升溫於眾人面前在走廊璧咚熱吻，之後兩人回到房入面撲倒在床上繼續擁吻，短短1分鐘的親密戲火辣度十足令觀眾看到心癢癢，收視亦瞬間飆高刷新劇集新收視紀錄。

申惠善和金正賢在走廊吻到忘我。（《哲仁王后》影片截圖）

這段1分鐘的忘我激吻片段成功刺激收視，引起網民熱烈討論。（《哲仁王后》影片截圖）

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另外，現正於Netflix熱播的OCN劇集《驅魔麵館》收視亦屢破紀錄，上年11月開播時雖然只有2.7%，但播到第6集已經錄得7.654%兼打破《Voice 2》於兩年前創下的OCN韓劇收視紀錄，昨晚（10日）播出第12集更飆升至10.581%，刷新OCN電視台戲劇節目的最高收視紀錄。

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