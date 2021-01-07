驅魔麵館︱角色有血有肉劇味濃值95分　趙炳圭報復校園欺凌快人心

韓劇《驅魔麵館》（경이로운 소문）人氣可說節節攀升，除了第8集收視達9.302%破了OCN電視台冠軍劇集紀錄，在Netflix更已超越了討論度極高的《Sweet Home》及《今際之國的有栖》（《今際之國的闖關者》），穩坐排行榜第一位。《驅魔麵館》由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。光聽劇情簡介似乎有點平淡，也欠奉韓流一線演員來吸引目光，到底《驅魔麵館》憑什麼那麼受歡迎？

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。光聽劇情簡介似乎有點平淡，也欠奉韓流一線演員來吸引目光，到底《驅魔麵館》憑什麼那麼受歡迎？（劇集海報）

一部電視劇的成功歸根究柢還是需要有穩固的故事基礎，要不然再華麗的演員陣容也無補於事，以李敏鎬的回歸作《The King：永遠的君主》為例，打着男神復出作旗號兼金牌編劇加持贏得頭威，最後卻因劇情太差而慘遭滑鐵盧。反之，《驅魔麵館》從人物設定開始已經落足功夫，驅鬼獵人各自擁有異於常人的超能力，雖然光憑炫技及與惡鬼打鬥的場面已足夠吸睛，可是編劇卻選擇着墨角色自身的經歷去推動劇情，以蘇炆（趙炳圭飾）為例，小時候父母因交通意外逝世，當上驅鬼獵人後才偶爾發現事有蹺蹊，繼而追查事件幕後黑手，令懸念恰到好處，吸引觀眾追看；除此以外，觀眾愈了解強大角色內心的傷口，得悉其是有血有肉的人類、而非離地的超級英雄，角色便愈有親切感、更容易得觀眾喜愛。

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+ 9 + 9 + 9

相比起同期在Netflix上架的《Sweet Home》，兩者的題材同為「打妖怪」，《Sweet Home》則主要以打妖怪為主任務，一味靠妖怪作惡來營造緊張氣氛，劇情卻甚為空洞，人物眾多更令觀眾感到雜亂，加上沒有怎麼交代人物背景，觀眾無法得悉其動機，追看性亦隨之大減。主角車賢秀（宋江）明明一早訂好自殺計劃，卻忽然求生欲急增，變成拯救小孩的英雄，更是令觀眾無所適從。顯然在《Sweet Home》人物是為達到劇情目的而存在，角色皆淪為編劇手下的旗子，翻看劇集介紹，希望透過怪物探討人性最深處的慾望，可是在劇情中似乎未能達到此效，與《驅魔麵館》相比盡顯高低手。

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+ 13 + 13 + 13

道歉不應該對比你厲害的人說， 要對被你欺負的人說才對！ 《驅魔麵館》

無論現實還是電視劇情，世界仍然很壞，作為中學生的蘇炆飽受校園欺凌困擾，申赫宇恃着市長兒子的身份橫行霸道，老師忌諱權貴選擇視而不見，作為觀眾看着蘇炆與朋友不斷被欺負更是於心不忍，甚至對欺凌者恨得牙癢癢，恨不得親自送上一記勾拳！蘇炆變成驅鬼獵人後利用超能力以暴制暴，一打十幾的場面莫名有種代理滿足的感覺，更是令觀眾看得痛快。

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秋女士（廉惠蘭飾）的一句：「無論大人還是小孩打架都一樣，有錢有勢的都沒事，窮人家的孩子就得被迫承擔一切，那不叫承擔，叫冤枉！」一語驚醒夢中人。警察到場後希望大事化小、小事化無，勸告雙方和解、以包庇市長兒子，蘇炆亦隨即從受害者變成加害者之際，同為驅鬼獵人、同時也是財閥的崔將岉（安奭奐飾）如救世主般登場，大力斥責無理之人、驟然令眾人噤聲，作為觀眾大感爽快之外，更唏噓地明白到人善被人欺，唯有足夠強大才能與惡勢力抗衡。

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