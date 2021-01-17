林夏薇、林盛斌等多位藝人被走數　前TVBI經理Simon：冇人追我錢

日前有傳媒報導無綫（TVB）有多位藝人以及幕後被走數，新聞中爆出有一名叫「Simon」的前TVBI經理（TVBI即是無綫電視（國際））以不同原因，向多位台前幕後，包括林夏薇、林盛斌（Bob）及莊思明等人借錢，但又久久未還，其中一名「受害人」無綫導演Eddie Cheung 因借出了13萬遭拖數，日前更（15/01）更已到警署報案。

Eddie出Post指前TVBI經理「Simon」拖數，原來多位藝人都借出金錢予這位「Simon」。（網上圖片）

林夏薇日前接受《香港01》訪問時，也坦言曾經借出過金錢：「其實我同佢從來冇聯絡、唔熟，只係平時喺公司見到點吓頭。當時佢借3000，佢話要醫藥費，隻狗有事，講到咁困難，我咪借畀佢，叫秘書過數畀佢，跟住佢再問我借2,000蚊，我就冇再借喇！」而林盛斌（Bob）也向傳媒坦言有借過錢給「Simon」：「佢又話過因為生活有困難，屋企人又出咗事，當時覺得自己如果可以幫到手嘅，就幫少少手啦。上年一月借過兩次，三月再借過一次，總數幾萬蚊，實際數字唔講喇。」

林夏薇都借過錢。（資料圖片）

「借錢風波」中的事主「Simon」今日就接受了傳媒訪問，坦承自己是因為經濟問題才向藝人借錢，不過訪問中就否認自己是騙子，不負責任，又表示自己從來沒有改過電話號碼，自己不是走數。

莊思明表示Simon有問過她借錢。(莊思明ig)

他在傳媒訪問中又表示，自己因為更換了電話以致與「債主」失聯，還表示與他們有協議，可以待他環境許可下才還錢：「冇一個藝人追過我錢，咁我又何謂騙徒？」被問道什麼時候會還錢，他則拒絕回答問題：「呢個我唔需要答你，呢啲係我同藝人個deal。」並指自己不是一個借錢不還的人，最後還說無綫導演Eddie可以經由社交媒體找他，以及向受影響的藝人致歉。

林盛斌又借過。(林盛斌FB)

點擊睇林夏薇靚相：