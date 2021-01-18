彭于晏挑戰低炒邪惡角度自拍單眼電粉絲　竟再現崩壞影子？

現年38歲的彭于晏在圈中被公認為男神，一班女粉絲自稱「彭太」，雖然早前他因留鬚和留長髮頹爆Look而被指男神崩壞，但仍無損他的人氣。不過看來彭于晏鍾情「低炒」的邪惡角度，向難度挑戰，他在IG貼上最新的自拍照片和片段，除了是一貫的「低炒」外，更是躺在草地上曬太陽時影的，真的顏值低點也駕馭不了！

彭于晏的外表帥氣，迷倒一班女粉絲。（Instagram@yuyanpeng）

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見到彭于晏用衛衣的帽子笠住頭，躺在地上，片段中，他更因陽光太猛烈而單起眼睛，電暈了一班「彭太」！而其中一張帽子跌了下來，展露出他的長髮的照片卻有之前他崩壞時的影子。不過能見到偶像更新近況，粉絲一於瘋狂留言，大讚他︰「怎麼樣都好看」、「美男子」、「這個角度的自拍挑戰不到了，佩服佩服」、「老公的每張自拍真的角度都很奇怪，但不影響帥啊！」

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重溫早前彭于晏到內地網紅「口紅一哥」李佳琦直播室時，被指走樣的截圖︰

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