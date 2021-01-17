鄭欣宜自爆食生酮飲食　唔使減食量都瘦成個碼︰餐餐都食得好開心

香港開電視節目《30分鐘大放餸》每次都會邀請藝人上節目大顯廚藝，最新一集有許廷鏗（Alfred）和鄭欣宜（Joyce）二人「煮返兩味」，而正在食生酮飲食餐單的Joyce就透露自己經常會研究一些沒有澱粉質和糖的餐單，今次帶來了一味「意式奶油雞肉」。生酮飲食在近年大受歡迎，Joyce表示︰「我已經食咗大概9個月啦，但中間係有啲Break嘅時間嘅，可能中間我生日啊，或者佢（Alfred）生日啊，都有放肆嘅。」她又表示生酮飲食的菜式可以好美味︰「其實我好鍾意食澱粉質嘅，但係我可以唔食，但如果我要食，一定要好好味！」

Alfred大爆Joyce做Body Check的結果。（《30分鐘大放餸》電視截圖）

講開飲食和健康，Alfred大爆Joyce的「秘密」，他指Joyce早前去做身體檢查，各方面指數都很不錯，非常健康，Alfred又說︰「好多朋友都會話『你同Joyce講吓啦，叫佢注重啲飲食』，我想話佢注重過我啊直頭！同埋我覺得呢個係一個謬誤嚟嘅，好多時啲人會覺得肥就等於唔健康，但其實肥都可以肥得健康，只要係嘅身形係Fit for你嘅Body shape，同埋Fit for你平時嘅生活習慣。」他又指每個人的骨架和身形都是受基因影響。

Joyce自爆自己採用生酮飲食進食後，瘦了一個碼。（Instagram@princejoyce）

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點擊下圖看曾經瘦到130磅的Joyce的舊相︰

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而Joyce自己都講到︰「所以好得意㗎，我喺呢9個月裏面，我餐餐都食得好開心，好美味，我又冇斷食，我又冇減食量，但係我又真係（着）細咗一個Size嘅衫囉，同埋個Energy level係正常好多。」主持黃芳雯講到好多人減肥都會變得「易攰」，身為牙醫的Alfred就解釋︰「因為糖份係好容易令到個人嘅情緒大起大落嘅，我爸爸啲朋友都成日講話去到某個歲數，糖份是人最大嘅敵人。你愈食得多糖，你嘅Energy level就愈難平均，因為你啲胰島素一出嘅時間呢，就令到你身體啲機能亂晒啦！」

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