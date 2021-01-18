樓盤傳真｜豪宅區490呎單位　為增空間感整到一屋都係鏡好怪異？

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一間位於鴨脷洲深灣軒的490呎單位，雖然位於豪宅區，不過單位面積不算大，設計師為求將兩夫婦的家加大空間感，最後竟然處處都是鏡面？

單位面積490呎，感覺算光猛。（《樓盤傳真》電視截圖）

490呎的細單位，以簡潔為主題，廳是長形，原則兩房。最特別是廳和房都望到海景，設計師就以簡約和增加空間感為主，改造單位。單位有一組大型組合櫃，跟房間暗門以至電視櫃連成一體，一些位置用弧形面，呼應海浪形態之餘，又修正牆身尖角位，配合客廳另一邊的落地大鏡，空間感倍大，並令客廳變得光猛。而組合櫃又有一張隱藏式餐桌，需要時才拉出來用。玄關位置有屏風，加添私隱度。單位用色以白色和淺木色為主，客廳的純白牆身加上雲石紋和玫瑰金邊點綴，營造輕奢華風的效果。由於單位樓底不高，所以設計師捨棄用吊燈，改用燈槽圍繞客廳。

無論客廳、浴室、廚房和睡房都有大鏡。（《樓盤傳真》電視截圖）

至於廚房方面，一樣有全身鏡增加空間感，廚房門也是玻璃門之餘，連部分廚櫃也以玻璃做櫃門，設計風格一致。睡房區方面，就被設計成一個有睡房、書房和衣帽間三合一功能的綜合空間。睡房床背同樣加入仿雲石板，旁邊又用全身鏡提升空間感。而睡房和書房用玻璃間隔，減少用牆身。黑色邊框的的玻璃，連衣櫃櫃面也是用黑框玻璃，比較有特色。書房方面，用了懸吊式書台，節省大組書櫃佔據的空間，加入兩用地台作為工作椅。睡房和書房都有樓梯墊高地台作收納。浴室方面，就以白色面和雲石紋交替。全屋裝修費為61萬。不過全屋都是鏡，真的不是人人喜歡！

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