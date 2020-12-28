媽媽修身｜大S徐熙媛爆逆齡減肥餐單　陳倩揚、黎姿都戒食呢樣！

減肥是每一個女人的必經之路，不少女星都有一套獨特的減肥方法，成為網民跟隨的指標。台灣女星侯佩岑早前貼出一張與姐妹的慶生照，當中44歲的大S徐熙媛換上新髮型，配上纖瘦身形，看起來超逆齡仿如少女。其實大S徐熙媛產後一度無法修身，曾經為了減肥很激烈，最終找到適合自己的瘦身方式。除了大S，不少星媽都用減肥餐單瘦身，成果都十分顯著！

大S徐熙媛生完一對子女後一度無法修身，當時出席活動不時被拍到臉圓、身形圓潤的樣子，她曾在節目中談到以前為了減肥很「激烈」，後來找到適合自己的瘦身方式，經過地獄式的減肥計劃，跟減肥餐單進食，再加上大量運動後，成功瘦下來。大S表示：「減肥不等於絕食，不過絕對要少吃和忌口。」

S徐熙媛減肥餐單

除了跟減肥餐單進食，大S大S更做大量的運動，她每周進行瑜珈（Yoga）與皮拉提斯（Pilates）；每一至兩周上一次Zumba（尊巴）；每周1次負重運動，每次約1小時。

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圈中很多靚星媽都成功在生B後都極速修身，宏觀她們的減肥餐單，原來關鍵在於戒食「白飯」，只有相近的替代品「五穀飯」。除了飲食，當然還要配合適量運動，才能令媽媽們擁有動人曲線啦！

按圖即睇星媽陳倩揚、林心如、黎姿減肥餐單：

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