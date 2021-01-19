前TVB小花劉芷希離巢返大馬　發展三級跳拍住姜皓文做電影女主角

前無綫（TVB）藝人劉芷希（Kimmy）在《降魔的2.0》以及《黃金有罪》而為人熟悉，但去年5月接受《香港01》訪問時，就直認已經不續約TVB兼離港返回馬來西亞生活發展。日前她在Instagram上貼出電影《重案行動之搗毒任務》的宣傳海報，似乎在馬來西亞發展亦相當順利。

劉芷希（左下）在《黃金有罪》中飾演莫莉莉。（受訪者提供）

劉芷希（Kimmy）接受《香港01》訪問時，就直言這套電影將會在中國內地網站騰訊播出，戲中飾演一個叫「Apple姐」毒品製造商：「第一次做大反派，係一個製毒師，同我自己本身性格係兩回事，拍嗰時要串串哋。」

劉芷希（Kimmy）做咗女主角。

她透露，現在在馬來西亞仍然是自由身，並沒有簽公司，而且因為疫情很多工作都需要暫停：「而家有個朋友做我經理人咁，會幫我接工作，馬來西亞疫情都比較嚴重，最近仲要封城，不過暫時都過得去嘅，有拍吓廣告，短片，同埋本身我都做緊模特兒導師，教小朋友，多少收入都有，不過大富大貴就一定冇啦。有得做就做囉，冇得做就過返啲普通人生活，冇得強求嘅。」

劉芷希（Kimmy）回流大馬發展。（IG＠kimmylow717）

劉芷希亦都表示，電影《重案行動之搗毒任務》是在兩年前香港拍攝，自己只是幸運地當上了女主角：「套戲主角係黑哥（姜皓文）同聰哥（林子聰）佢哋一班男人，我雖然係女主角，但可能只係掛名，播嘅時候戲份可能唔多呢，似女配角多啲。」她坦言，自己與王梓軒的對手戲較多：「我都想同黑哥（姜皓文）合作，可惜喺呢部戲入面未有機會遇到，我仲未有呢個『quoli』，哈哈。」

喺《重案行動之搗毒任務》海報入面劉芷希有大大個樣。

拍電影片酬會否較拍TVB劇高？她就直言：「以一個新人喛講佢哋畀嘅片酬唔差，但係同TVB比較又唔會差好遠，因為電視劇多組啲，出現幾分鐘就已經有一組錢，所以個計法好唔同。總括嚟講拍戲片酬一定多過拍劇，不過拍電影有拍電影好，拍劇都有拍劇多嘢學。真係有幾多片酬呢個秘密嚟，不過係滿意嘅，而且可以同黑哥、聰哥同一套戲，淨係呢樣已經係無價。」