【黃金有罪】舞女劉芷希來港發展　感觸良多︰有對唔住家人嘅感覺

TVB播放中的電視劇《黃金有罪》，背景是在1970年代的香港，講述一班主角的奮鬥故事。現時講到錢永進（蕭正楠飾）與好友莊帶喜（洪永城飾）和陸小虎（何遠東飾）希望向舞小姐莉莉索取股票貼士，飾演莉莉的劉芷希（Kimmy），給人感覺性感，一出場就頗為亮眼，來自馬來西亞的Kimmy，三年前加入無綫，今次《黃金有罪》是她第一次有固定角色，也是戲份最多的一部劇，她坦言希望這劇可以令她得到監製和觀眾們的認同。

Kimmy在《黃金有罪》中有性感演出的場口。（劇照）

莉莉在劇中是一個當紅舞女的角色，她直言希望將一種性感又不低俗的感覺呈現，劇中她傾慕蕭正楠，不過對方不喜歡她，反而她跟黃智賢會有感情戲。現年34歲的Kimmy在馬來西亞吉隆坡長大，畢業於昆士蘭大學食品科學及營養系。2012年，她曾得《中華小姐環球大賽》亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮，2017年在香港參加《香港珠寶小姐》贏得冠軍，其後選擇在香港發展。Kimmy接受《香港01》記者訪問時，表示自己當年一個人從馬來西亞離鄉背井到香港發展，她說︰「因為想自己向外闖，試吓唔同嘅嘢。自己由細就好鍾意睇港產片同埋TVB嘅港劇，覺得係一種追夢嘅感覺。」

Kimmy從小到大都是看TVB的港劇長大。

Kimmy指一開始到香港是簽Model公司，之後跟公司有點不愉快的經歷，才「膽粗粗」到無綫自薦。一個人來香港發展幾年，加入了TVB後，Kimmy也訴說了不少感受。講起自己的年紀，始終在演藝業起步算遲，自嘲是「老新人」的她，坦言︰「我覺得好難突出，始終公司都係會畀機會多啲港姐、華姐，自己冇啦啦咁一個人好似石頭咁爆出嚟，其實唔好話觀眾，喺公司好多監製、高層、身邊嘅同事都唔知我係邊個嘅，我喺TVB都三年啦，好經常都啲同事都問『你三年啦？未見過你嘅！』我自己都好尷尬，都唔知點答。」她自己好擔心起步遲︰「如果我而家後生十年嘅話，我對自己其實都幾有信心㗎。」因為她現在選擇了把重心放在事業上而不是跟大眾的路結婚生子，她擔心這一切是不值得，她直言︰「可能好經常好負能量，同好低落，自己匿埋喺房度，好少出街，除咗工作，但又未至於到抑鬱咁嚴重嘅。」

Kimmy指這個角色是監製王心慰叫她去試鏡的，所以她非常感激對方給她機會。

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講起一個人在香港的奮鬥，Kimmy顯得相當感觸，也說到自己好多辛苦的日子，她說︰「好經常都會掛住屋企，爸爸媽媽年紀都大，就會覺得好似自己離鄉別井，又唔係身特別做得好，有一種好對唔住自己同屋企人嘅感覺。一開始Model公司嗰邊，第一年嚟到香港，又收唔到錢，做咗嘢有啲數又收唔到，已經好唔高興，自己住嘅時候又經歷過錢財損失好，好多唔開心嘅嘢。自己都會亂諗嘢，覺得值唔值得繼續咁落去，犧牲屋企人，犧牲自己已經冇乜淨嘅青春，好多時候都會諗，係咪應該返去馬來西亞做返個普通人就算呢，到而家都仲會咁諗。」

《解決師》中，Kimmy也是演售貨員的角色。（電視截圖）

談起收入， Kimmy表示不是大富大貴之人，現時未至於好窮好輸，自言「食得飽著得暖」啦，因為除了TVB，自己也有接廣告的收入。但也要好節儉，不會坐的士，大多都是巴士、港鐵，她說︰「係啱啱夠食嗰啲，唔會餓死，我之前都有接到啲Job，係每一個月都會為下一個月擔心。」擔心下一個月沒有Job，但暫時也很幸運，廣告和出Show也足夠做生活費。講起錢財損失，Model公司欠糧不出，大概幾萬元。又試過在馬來西亞商場行街時，有人話輸了錢沒錢食飯，又被騙了幾千元。最多一次，是她趁自己不在港，把房間租給朋友的朋友，結果被人偷了價值七萬元的財物，她說︰「到而家諗起，個心都痛，因為我收入唔係好高。」

講起感情事，Kimmy就說不知算不算拍拖，因為已經好長時間沒見面又或者好少見，「自己都唔知點形容呢段關係」。

Kimmy在幾個月前簽了邵氏，現時未出街的劇還有《降魔的2.0》和《逆天奇案》等。她希望今次觀眾可以留意她多一點，「其實人真係好多，要搵一個機會真係好難，呢個劇有一個咁重要嘅角色，之後都唔知幾時會唔會再有咁嘅機會。」

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