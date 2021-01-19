田蕊妮曬性感造型宣告接頂級陣容新劇　唐詩詠都話超期待

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視后田蕊妮去年1月宣布不與無綫（TVB）續約，4月約滿正式離巢，結束與無綫13年賓主關係，及後一直未有幕前新作。周二（19日）田蕊妮上載一張以Fit爆身形拍攝既性感又冷艷的造型照宣告回歸，相中的她戴了闊帽，身穿低胸禮裙，好身材一覽無遺。田蕊妮表示日前受邀出演甄詠蓓執導、莊梅岩編劇的舞台劇令她欣喜若狂：「聽到這個組合我馬上尖叫起來，她們倆都是我一直非常欣賞和尊敬的女人！之後一口氣把整個劇本看完，有種立刻就想衝上台演出的衝動！一直期待着！」

田蕊妮上載一張以Fit爆身形拍攝既性感又冷艷的造型照宣告回歸，相中的她戴了闊帽，身穿低胸禮裙，好身材一覽無遺；她又透露日前受邀出演甄詠蓓執導、莊梅岩編劇的舞台劇。（IG／＠tinyuilee）

不過隨着新冠肺炎肆虐，第四波疫情來勢洶洶，似乎很多計劃都迫不得已改變：「當然在如此不穩定的大環境下，事情並沒有想像中的順利！來來回回不斷在希望與失望之間徘徊！繼續努力下去？還是把計劃擱置？基於所有台前幕後對於這個劇的信心，執著與堅持，最終決定繼續努力下去！雖然4月尾才是真正的演出，但在過程中我已感受到那份愛與團結精神！就讓我們一起在逆境下創造奇蹟吧！」而一眾藝人亦紛紛留言，同為視后的唐詩詠說：「超期待！」陳漢娜則留下心心眼，楊潮凱也說：「好想睇呀！」

點擊下圖觀看田蕊妮大屋相片，以及她的15歲舊照：

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