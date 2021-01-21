鄭爽代孕風波違背社會公德良俗　「華鼎獎」宣布撤銷其所奪獎項

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-21 16:15

內地女星鄭爽近日因被爆在美國代孕，並有意棄養一對子女，事件引起高度關注。其毀滅三觀的想法隨即引來蝴蝶效應，繼合作的雜誌同她劃清界線之外，還有時裝品牌Prada亦已宣布解除合作關係，現在就連「華鼎獎」亦公開宣布撤銷她早年獲得的獎項殊榮，消息一出即登微博熱搜榜廣受討論。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕。（影片截圖）

鄭爽自出道起就非常受歡迎，無論在劇集還是綜藝節目上都有亮眼的表現，所以曾在第13屆同第19屆的「華鼎獎」中奪得「全國觀眾最喜愛十佳電視明星」及「中國近現代題材電視劇最佳女演員」的殊榮。不過因代孕棄養的事件，令「華鼎獎」的組委會認為鄭爽根本就是違背社會公德同公序良俗，所以決定撤銷並收回鄭爽獲得的獎項同證書。

「華鼎獎」決定撤銷鄭爽早年獲得的獎項殊榮。（鄭爽微博圖片）

「華鼎獎」在微博發聲明指出：「我國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗。任何人都不能挑戰價值底線、凌駕法律之上。一個公眾人物，要擁有正確的道德情操，在螢幕上向公眾展示自我的價值，宣傳正能量，引導公眾正確地認識人生觀、世界觀與價值觀。」還指出鄭爽隨後的發文中根本沒有悔過的意思，儼然將自己凌駕於法律之上：「強調自己沒有違法，絲毫沒有任何悔過、道歉的意思，更沒有提及兩個孩子。如此避重就輕、含糊其辭的回應，不但漠視生命、冷血無情。」所以最後根據《華鼎獎榮譽稱號管理辦法》的有關規定，撤銷並收回她所有獎項，並強調是鄭爽自己咎由自取。

鄭爽的演藝事業受到極大影響。（鄭爽微博圖片）