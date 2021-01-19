美國找代母生B疑棄養被狂鬧　鄭爽終回應：沒有違背國家指示

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-19 15:45

內地女星鄭爽日前被踢爆原來早年同男友張恒在美國找了代理孕母，不過就在一對子女出生之前，他們已經分手。而且鄭爽一方並有意棄養，毀滅三觀的言論驚嚇不少網友。對事件沒有作出任何回應的鄭爽，就在今午（19日）透過微博發出聲明，火速登上熱搜榜廣受討論。

鄭爽被踢爆在美國找代理孕母。（影片截圖）

隨着事件愈演愈烈，鄭爽不得不站出來講清楚，她留言道：「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被别有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」還表示已經透過中國同美國的律師進行溝通調解：「從前年開始就從未放棄過維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。但在中國的法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，我也率先維權。」

鄭爽就事件終於回應。（鄭爽微博圖片）

另外她還表示在中國國土上她絕對沒有違背國家的指示，在境外亦是尊重當地的法律，表明這一切是她最真誠的回答。雖然鄭爽就事件作出了回應，但言語間似乎沒有交代清楚事件的前因後果，令到不少網友指罵有說等於沒說，還非常不滿她想棄養的行為，紛紛留言叫她退出娛樂圈。