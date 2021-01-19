鄭爽找代母生B疑棄養震驚網友　形象大崩壞雜誌遭下架

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-19 14:20

內地女星鄭爽同男友張恒在2019年底分手，沒想到近日卻爆出他們原來在早年的時候在美國找代理孕母並生下一子一女，不過就在子女出生之前二人已經分道揚鑣。18日就有一段疑似是他們雙方的錄音檔流出，鄭爽一方並疑有意棄養小孩，毀滅三觀的言論驚嚇不少網友，隨即亦引來大量粉絲出走，合作的品牌亦遭下架，演藝事業恐怕急線直下。

鄭爽同張恒已在2019底分手。（影片截圖）

鄭爽自出道以來吸納了不少海內外粉絲，往往有任何對她不利的消息或傳聞，粉絲們都會為她發聲，但是次代理孕母的事件卻令不少粉絲失望，就連她的官方後援會會長亦宣布「脫粉」：「再見了朋友們，還剩一口氣，號不會棄也不會刪，微博是我半個家，沒了一個家不能沒有第二個，以後就是高貴的個體，我們追星追得好刺激，塌房都跟別人不一樣。」還強調做人三觀一定要正確。

不少粉絲已經不再支持鄭爽。（鄭爽微博圖片）

除了後援會會長之外，副會長亦出走：「重來也沒有想到過我也會脫粉。」似乎陸陸續續有不少粉絲已經不再支持鄭爽。另外，同鄭爽合作的時尚雜誌亦第一時間將鄭爽的時尚照片火速下架，其中該雜誌的主編在微博發文：「過於可怕」，被猜測疑在暗指鄭爽的醜聞。短時間內就造成粉絲出走﹑合作品牌遭下架的超慘下場，相信鄭爽的演藝事業會受到好大影響，至今針對這件事她亦沒有作出任何回應。

合作的雜誌亦被下架。（七百里加急遞煎餅微博圖片 ）