鄭爽爸爸反咬張恒騙財出軌N次　狠批男方：極品渣男一家渣

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-20 15:45

內地女星鄭爽被踢爆同前男友張恒曾在美國找了代理孕母，不過就在一對子女出生之前他們已經分手。近日更有一段疑是雙方家人的錄音檔流出，鄭爽一方有意想棄養，毀滅三觀的言論驚嚇不少網友。隨着事件愈演愈烈，鄭爽的爸爸鄭成華就在微博發長文反咬張恒，直指對方借錢不還更出軌N次，現在所做的一切根本就是威脅他們，再次引來不少討論。

鄭爽代孕棄養一事愈演愈烈。（微博圖片）

鄭成華直言張恒同鄭爽拍拖根本就是貪女兒的錢，如今吵鬧到這個地步，令鄭爽情感上同經濟上都受到嚴重損失，他講道：「他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！為了金錢不擇手段，卑鄙下流！開公司所有的支出全是我們支付的，都打水漂了，借給他個人2000萬，到現在不還，還舔臉說是給他的工資！不要臉！軟飯硬吃第一名！他們就是不斷的要脅我們，騙取更多的錢財！」

接着鄭成華更踢爆在他們二人拍拖期間，男方更出軌N次，手機裡還有許多不雅視頻：「渣男戀愛期間軌N次，手機裡還錄女生的不雅視頻，看到了這些哪個女孩熱戀期間能接受這個事實？爽是奔着白頭偕老的目的跟他好好過日子，但他是奔着騙財的目的跟爽兒交往的！他太渣了。」還直批男方的母親根本不可理喻，認為兒子出軌根本就沒甚麼，令他覺得有其母就必有其子。

鄭爽爸爸發文直批張恒是渣男。（鄭成華微博圖片﹑鄭爽微博圖片）

另外，鄭成華還披露網上流出的錄音檔是他們一家人在談和解的時候偷偷錄下的。爆出是次的錄音應該有6小時之久，現在只爆出短短幾句根本就是斷章取義，因為這一些說話只對男方有利而已。最後鄭成華講到他們是負責任的家庭，不會放棄鄭爽的一對子女：「我們從來都沒放棄，要負責這兩個孩子，如果再有點責任心，還能把兩個孩子放出來說話嗎？讓真實的本質還原。也絕對不能讓惡人得到一分錢。」

張恒目前在美國照顧子女。（張恒微博圖片）