44歲咸素媛飽滿額頭陷整容疑雲　主持質疑：好像放了一個東西

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-21 19:30

今年44歲的韓國女演員咸素媛（咸素元），2018年與小18歲的內地網紅陳華結婚並生下一女。兩夫婦一同出演節目《妻子的味道》，不時因與內地奶奶的相處而上報，一直是話題之最。日前（19日）播出的一集中，咸素媛因額頭飽滿而再陷整容疑雲，面對幾位主持的質疑她都否認。

咸素媛這次因額頭疑似加工而引來熱議，從節目中可見，紮起高馬尾的她露出整個額頭，可是卻比平時飽滿及突出。「搶鏡」的額頭引來在場主持的質疑，張英蘭率先問：「這姐姐是誰？今天的臉是否特別奇怪？」其他人則表示「好像放了一個東西、好像被打了一千次」。面對大家的質疑，咸素媛否認整容，她表示只是在額頭塗了美容油，所以才看上去會反光。

咸素媛因疑似額頭加工再成為話題。（朝鮮TV）

按圖睇下咸素媛額頭有幾奇怪：

其實咸素媛已多次在節目公開承認整容，更提及自己10年就曾削骨及整鼻。其實翻找咸素媛於1997年參加韓國小姐和讀書時期的照片，可見她其實是一位天然美人，每次舊照公開大家都會覺得她根本沒有整容的需要。可是不知道是濾鏡還是再加工影響，近年咸素媛已面目全非，甚至被指有「蛇精女」的感覺。

學生時期的咸素媛長得相當清秀。（網上圖片）

近年咸素媛已面目全非，被指是韓版「蛇精女」。（IG/@ham_so1）

點撃對比近年咸素媛照片：