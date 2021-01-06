【最美表演】佘詩曼惠英紅素顏海報公開　網友：眼神都是戲！

由內地媒體新浪娛樂年度重磅策劃的短片《最美表演》繼惠英紅、潘粵明後，今日（6日）正式發布佘詩曼（Charmaine）海報。畫面以灰色為基調，相中的阿佘以純素顏出鏡，她身穿白色上衣，圍著紅色碎花絲巾，披散著一頭凌亂的長髮，眼中略含淚水，神情有些憔悴哀傷，落寞無力，失神地望著前方，感染力十足。而在其後的一張海報中，寫有關鍵字「光」，想必是同光明有關的故事。

多年的演藝生涯中，阿佘塑造了無數個經典角色，自從2018年出演清宮劇《延禧攻略》「嫻妃」一角後，她在內地的工作量以及人氣都提升不少，其後在《鬢邊不是海棠紅》、《燕雲台》中的表現都很亮眼，演技備受認可。

除此之外，早兩日《最美表演》還發布了惠英紅的海報，她同樣以素顏亮相，扎起頭髮，兩邊有些凌亂，似是穿著綠色手術服，臉上還有被口罩勒過的痕跡，表情黯然傷神，有些倦態。而她的關鍵字是「聽」。

惠英紅作為頗有成就的女演員，多次獲得金像、金馬等影后、女配角殊榮，憑藉《鐵探》斬獲萬千星輝頒獎禮2019「最佳女主角」，是繼鄭裕玲後，第二位集視后、影后於一身的演員。去年還參演了內地劇集《怪你過分美麗》、《不完美的她》，更有三套待播劇，相當高產。

不得不講，阿佘同惠英紅兩位演技派的眼神都非常有戲，單看海報，網友們已經想象了很多故事，更加期待她們的表演。

新浪娛樂於2014年起推出「年度呈現」《最美表演》，每年都會選出十位年度優秀演員，與導演組成主創團隊，拍攝一條3分鐘以內的短片作品，為觀眾奉上他們精彩的「最美表演」。2020是特殊的一年，在去年下半年時，就以「蓄力向上」為主題，邀請了9位演員拍攝第一批短片，分別是秦昊《重擊》、金晨《新房》、金晨《舞台春秋》、羅晉《理髮》、許凱《最後一場電影》、關曉彤《起舞》、尹正《創作無罪》、王子異《不眠夜》、江疏影《追光的人》、劉敏濤《紅》。往年陳偉霆、聶遠、秦嵐、易烊千璽、馬思純、李沁、肖戰、趙薇等也有參與過，陣容非常強勁。